«Мир в объективе»

20 июля в Камчатском краевом художественном музее открывается юбилейная выставка камчатских фотографов, членов Народного фотоклуба «Камчатка» Владимира БОНДАРЕНКО и Анатолия НИКИТИНА.

Выставка «Мир в объективе» организована в честь юбилеев камчатских фотографов. Владимиру Бондаренко в этом году исполняется 55 лет, Анатолию Никитину – 60. За плечами авторов долгий жизненный путь, участие во многих творческих фотовыставках и конкурсах, грамоты, награды и – целый мир, запечатленный в фотографиях. Сейчас оба мастера полны творческой энергии и замыслов, их объединяет неиссякаемый интерес к жизни во всех ее проявлениях и искренняя любовь к нашей малой родине – Камчатке.

Выставка представит посетителям фотоработы, посвященные краю, а также фотографии, созданные в путешествиях по странам ближнего и дальнего зарубежья. Уникальный образ Камчатки запечатлен в тематических циклах «Праздник первой рыбы», «Алхалалалай», «Курильское озеро (медвежье царство)» и других. Дух экзотики и путешествий передан в фотоработах, посвященных заграничным поездкам. По замыслу авторов, выставка «Мир в объективе» представит окружающий нас мир и как географическое пространство, и как сферу жизни, будь то мир животных и растений или мир людей – в деревне, в городе, в другой стране.

Выставка будет работать в большом зале музея до 20 августа.

анонс, выставка
18

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...

Другие материалы из рубрики

Открывается юбилейная выставка Софии КРЮКОВОЙ
Открывается юбилейная выставка Софии КРЮКОВОЙ
23:00
«Я рисую образ твой»
04:26
Выставка «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»: успех камчатских мастеров
06:32
В мягком золоте и ярком бисере
09:33
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых