20 июля в Камчатском краевом художественном музее открывается юбилейная выставка камчатских фотографов, членов Народного фотоклуба «Камчатка» Владимира БОНДАРЕНКО и Анатолия НИКИТИНА.

Выставка «Мир в объективе» организована в честь юбилеев камчатских фотографов. Владимиру Бондаренко в этом году исполняется 55 лет, Анатолию Никитину – 60. За плечами авторов долгий жизненный путь, участие во многих творческих фотовыставках и конкурсах, грамоты, награды и – целый мир, запечатленный в фотографиях. Сейчас оба мастера полны творческой энергии и замыслов, их объединяет неиссякаемый интерес к жизни во всех ее проявлениях и искренняя любовь к нашей малой родине – Камчатке.

Выставка представит посетителям фотоработы, посвященные краю, а также фотографии, созданные в путешествиях по странам ближнего и дальнего зарубежья. Уникальный образ Камчатки запечатлен в тематических циклах «Праздник первой рыбы», «Алхалалалай», «Курильское озеро (медвежье царство)» и других. Дух экзотики и путешествий передан в фотоработах, посвященных заграничным поездкам. По замыслу авторов, выставка «Мир в объективе» представит окружающий нас мир и как географическое пространство, и как сферу жизни, будь то мир животных и растений или мир людей – в деревне, в городе, в другой стране.

Выставка будет работать в большом зале музея до 20 августа.