Сергей БУБНОВ – о камчатском аэропорте

Камчатка с нетерпением ждет начала строительства нового аэровокзального комплекса. Все делается для того, чтобы на территорию пришел достойный инвестор. Прием инвестиционных заявок завершится в августе, а уже в сентябре мы узнаем, кто именно построит новое здание воздушного вокзала. За всеми этими ожиданиями мы немного подзабыли о том, что уже почти 10 месяцев наш аэропорт существует как совершенно самостоятельное предприятие – АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (АО «МАПК(Е)»).

За этот непростой для коллектива, но весьма продуктивный для предприятия период была проделана колоссальная работа по усовершенствованию работы аэропорта. Он менялся и продолжает меняться у нас на глазах в лучшую сторону, принимая все больше пассажиров и грузов.

Как растет наш пассажиропоток? Если в 2015 году аэропорт обслужил 600 тысяч человек, то в 2016 году их уже было на 18 тысяч больше (+2,5%). Уже тогда треть общего потока составили зарегистрированные въездные туристы. Анализ первого полугодия этого года уже дает прирост в 7%. «Это ставит перед нами задачи, которые нужно решать, — говорит генеральный директор АО «АО «МАПК(Е)»» Сергей Бубнов. — Вместе с пассажиропотоком растет и количество воздушных судов, которые мы принимаем при нашей ограниченной площади перрона и с тем количеством наземной техники, которое рассчитано еще на прошлогодний оборот. Поэтому мы совершенствуемся быстро и ежедневно, не откладывая ничего на завтра. За месяцы работы предприятия уже пересмотрена вся технология работы служб перевозок и авиационной безопасности. Все приведено в соответствие с требованиями, которые сейчас предъявляются ко всем аэропортам. Привлечены инвесторы, с помощью которых для пассажиров открыты новые точки продаж в аэровокзальном комплексе. Мы – первый в России аэропорт, который практически полностью внедрил для службы производственной деятельности систему «КОБРА». «КОБРА» – это новое слово в организации аэропортовой работы. Многомодульная система позволяет отображать информацию о движении каждого борта на разных точках – на стойках регистрации, электронном табло, она же запускает электронный диктор в аэропорту. И это только то, что на поверхности. Внутри аэропорта вся информация между службами также идет по этой системе. Все, что раньше передавалось по рациям, сейчас поступает через защищенные смартфоны во все структуры обслуживания».





Ставка на профессионализм

Для того, чтобы привнести в работу наших «воздушных ворот» только самые лучшие практики деятельности современных аэропортов, руководству пришлось заново обучить весь персонал предприятия. Отдельных сотрудников направляли для этого в аэропорты соседних регионов (например, во владивостокские Кневичи) для того, чтобы понять изнутри технологические процессы аэропортового комплекса.

Первые полгода были особенно сложными для рабочего организма численностью 800 человек, но он смог все преодолеть – с достоинством выдержал все тревожные моменты реорганизации предприятия, работая так, чтобы пассажиры не почувствовали никакой напряженности. Здесь важным оказалось все – и молодой задор нового руководства, и опыт тех сотрудников, которые работают в аэропорту долгие годы.

«Коллектив очень волновался в период образования предприятия, — рассказывает помощник гендиректора, председатель территориального объединения организации профсоюзов Камчатских авиационных предприятий Валерий Буркун. – Ведь раньше все мы работали в едином с авиакомпанией коллективе. Но на совещаниях с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и зампреда правительства Камчатского края Юрия Зубаря мы получили заверения в том, что ни один работник при образовании самостоятельного предприятия не будет ни уволен, ни сокращен. Все перешли на новую работу переводом с сохранением социальных льгот и гарантий».

Коллективный договор, заключенный в АО «МАПК(Е)» еще в феврале 2017, пройдя регистрацию в краевом Министерстве социального развития и труда, был признан одним из лучших в крае. Конечно, и сейчас, перед приходом инвестора строительства аэровокзала, коллективу вновь тревожно. «Но у нас один из самых сильных профсоюзов в крае, — говорит Валерий Буркун. – Все руководство предприятия входит в профсоюз. Поэтому любой возникающий вопрос решается в интересах работников. К примеру, мы, как вновь образованное предприятие, пока не можем пользоваться средствами социального страхования – за три года нужно накопить гарантийный запас средств. Но все-таки удалось найти внутренние резервы для того, чтобы частично оплачивать членам профсоюза санаторно-курортные путевки. Все социальные льготы и гарантии соблюдаются, проезд оплачивается работнику и несовершеннолетним детям, зарплата выдается без задержек, охрана труда тоже на должном уровне. Мы перевели офис в другое здание, сделали ремонт помещений, построили для поисково-спасательной службы новую аварийно-спасательную станцию около взлетно-посадочной полосы, сейчас рабочие места проходят спецоценку условий труда. Но и требования к дисциплине тоже поменялись – это все взаимосвязано».

При этом, по словам Валерия Павловича, коллектив аэропорта по-прежнему тесно взаимодействует с авиакомпанией (АО «Камчатское авиационное предприятие»). Ей в этом году исполнится 70 лет, и праздновать по случаю круглой даты коллективы будут совместно. Да и 19 августа на стадионе аэропорта по традиции вместе будут отмечать День воздушного флота России. На этот праздник, кстати, Валерий Павлович через газету приглашает всех камчатцев.





Безопасность превыше всего

Самой большой и самой ответственной в аэропорту была, есть и остается служба авиационной безопасности (САБ). И это естественно! «Нам пассажиры доверяют самое дорогое – свою жизнь и здоровье, — говорит заместитель гендиректора АО «МАПК(Е)» по авиационной безопасности и режиму, начальник САБ Петр Рыжков. — Требования к нашей службе ужесточаются практически ежеквартально. Отражается это и на пассажирах: люди не всем довольны, задают много вопросов на всех этапах – от досмотра при входе в здание аэровокзала до оформления багажа и ручной клади. Наша задача – исполнить абсолютно все требования и при этом сделать это так, чтобы пассажиры сами остались довольны и были уверены в том, что все меры безопасности их полета предусмотрены».

Многое из того, что делается службой авиационной безопасности, для пассажиров остается незаметным. И это тоже правильно. Сейчас весь периметр аэропорта – вокзал, перрон, международный сектор – оснащен камерами видеонаблюдения. Приведены в порядок процессы регистрации пассажиров, оформления багажа и досмотра ручной клади. Теперь они удобны и логичны и для работников САБ, и для пассажиров. Для досмотра закуплено новое оборудование, работает сразу пять строек регистрации плюс шестая – для оформления сверхгабаритного багажа. Теперь можно зарегистрироваться на рейс, сдать багаж и еще спокойно пообщаться с провожающими, сходить в магазин или даже съездить в Елизово, если позволяет время.

В аэропорту регулярно проводятся проверки бдительности и тренировки для сотрудников САБ, чтобы ни один из возможных случаев нарушения требований не остался невыявленным. По словам Петра Рыжкова, комплекс этих мер безопасности оправдан и дает свои результаты. В 2016 году, по сравнению с 2015-м, уменьшилось количество ложных сообщений о нахождении в аэровокзале или багаже запрещенных предметов. «В 2015 их было 16, а в 2016 – только два, — говорит он. — Гораздо меньше стало пассажиров, которые позволяют себе пошутить о том, что у них в багаже «бомба». Люди стали понимать, что на любое такое сообщение мы обязаны реагировать – и реагируем, а последствия – это привлечение к ответственности самих «шутников»».

С постройкой нового аэровокзала работы у САБ станет больше, поэтому служба готовится к этому уже сейчас, как, впрочем, и все остальные подразделения, внедряющие в свою работу новые технологии, уже хорошо зарекомендовавшие себя в других аэропортах страны.





Все для пассажиров

Сам аэровокзал за прошедшие десять месяцев тоже изменился. На втором этаже работает отремонтированная зона ожидания для пассажиров, еще не прошедших досмотр. Теперь здесь разместились кассы и кафе «Полет». Из панорамных окон этого зала открывается великолепный вид на перрон, где можно увидеть посадку и взлет самолета на фоне вулкана. «Это очень красиво, и место пользуется популярностью у людей, которые увлечены фотосъемкой авиатехники и других объектов транспорта, — рассказывает начальник службы управления производственной деятельностью (СУПДП) АО «МАПК(Е)» Артем Коваленко. — Здесь же открываются дополнительные точки продажи сувениров, начинает работать аптечный пункт, который просто необходим. Пассажиры уже почувствовали удобство зала и выражают нам благодарность за его работу в новом качестве».

Удобнее стало и пассажирам в стерильной зоне, площадь которой увеличена вдвое. Сейчас и здесь открывается кафе, работают небольшие точки продаж тех же сувениров, мелких предметов гигиены и даже игрушек. Причем расширение стерильной зоны было весьма своевременным – задержки рейсов, которые случились после вулканических пепловых выбросов в начале июня, дали это понять. «После задержки от нас три «Боинга» на столицу отправлялись с интервалом в четыре часа. А это больше тысячи пассажиров! Будь зона ожидания прежней – в тот день и пассажирам, и нам пришлось бы нелегко, — заметил начальник (СУПДП).

Наземное обслуживание воздушных судов стало еще одним новым направлением в работе аэропорта. Специалисты АО «МАПК(Е)» прошли обучение этим навыкам в школе «Аэрофлота», получили сертификаты на обслуживание основных типов самолетов, которые летают на Камчатку, и в ближайшее время начинают полноценно обслуживать воздушные суда. Услуги будут оказываться на высочайшем уровне. По словам Артема Коваленко, аэропорт готов к сотрудничеству с самыми серьезными авиакомпаниями.

«Сегодня, когда нашей основной задачей стала именно аэропортовая деятельность, мы можем больше внимания уделить развитию бизнеса во взаимодействии с другими регионами, — рассказывает Артем Коваленко. – Речь идет о привлечении транзитных воздушных судов. Географически мы расположены на довольно активно использующейся воздушной магистрали. По ней совершаются полеты из северной части Америки в юго-восточную Азию. Ближайший крупный аэропорт-хаб находится в Анкоридже – через него над нами летит вся грузовая авиация. Но тем же путем следуют и небольшие суда, которые не могут осуществить полет до юго-восточной Азии без дозаправки. И как раз им мы предлагаем такие услуги, как дозаправка и наземное обслуживание. В этом году мы уже заметили динамику в этом направлении. Такой транзит приносит прибыль и создает дополнительные рабочие места».

Руководство аэропорта сейчас регулярно встречается с представителями авиакомпаний, совершенствуя работу по обслуживанию и пассажиров, и воздушных судов. К примеру, «Аэрофлот» заявил о планах на приобретение новейших «Airbus 350», а значит, и наш аэропорт будет готовиться к приему этих воздушных судов. Свидетельство аэродрома, в котором, как в паспорте, прописаны все виды самолетов, которые мы можем принимать, будет дополняться. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести в него самые современные и крупнейшие грузовые суда, например «Boeing 747-8F». Это выгодно как аэропорту, так и авиакомпаниям и их заказчикам. Перрон у нас небольшой, но мы сможем принимать и обслуживать эти лайнеры, прорабатывая логистику», — отмечает Артем Коваленко.

Намерен наш аэропорт работать и с авиацией общего назначения. В основном это состоятельные люди или организации, совершающие полет вокруг земного шара на частных воздушных судах. Им тоже нужны и дозаправка, и отдых экипажа, они готовы провести на Камчатке 2-3 дня и полететь дальше. «Впервые мы начинаем с ними полномасштабную работу и надеемся, что под эгидой агентства по туризму и внешним связям Правительства края эта работа будет продолжена», — сказал Артем Коваленко.

К туристам у аэропорта уже особое отношение. Начата совместная работа с турфирмами по отдельному обслуживанию организованных групп. Они отдельно проходят регистрацию на рейсы, получают услуги питания в ресторане «Полет», отдельно оформляется их багаж (особенно габаритный). Принять и отправить багаж тургруппы могут представители турфирмы. Это удобно и поднимает камчатский туристический сервис на более высокий уровень.

«Строительство нового аэровокзала – это наша большая надежда, — признается Сергей Бубнов, — но мы не просто живем в ожидании этого события. Мы растем и совершенствуемся уже сейчас. Сделать так, чтобы аэропорт на Камчатке стал одним из лучших на Дальнем Востоке – это наша конечная цель».





Светлана СОЛОВЬЁВА