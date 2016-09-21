Около 4 тысяч заявок уже подано на Камчатке на «дальневосточный гектар»

Жители Камчатки предпочитают брать «дальневосточный гектар» для организации индивидуального жилищного строительства, сельского хозяйства и туристических целей. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений края Борис ВЫБОРОВ.

По его словам, с начала реализации программы «Дальневосточный гектар» подано около 4000 заявок на предоставление земли в Камчатском крае, из них порядка двух с половиной тысяч – на территорию Елизовского муниципального района.

«На сегодняшний день зарегистрирован в установленном порядке 1161 договор о предоставлении земельного участка. Еще по 600 заявлениям граждан принято положительное решение о предоставлении. 237 договоров находятся на подписи у граждан. Сейчас в Госдуме России рассматривают поправки в федеральный закон, которые расширяют возможности программы «Дальневосточный гектар», — рассказал Б. Выборов.

Он отметил, что использование земельного участка возможно только после подписания договора, а также последующего выбора вида разрешенного использования полученной территории.

«На сегодняшний день тенденция такова, что люди обращаются за предоставлением земли для индивидуального жилищного строительства, организации сельскохозяйственной и ведения туристической деятельности. Отмечу, что зачастую граждане не спешат оформить свое право на получение земли, не согласовывают границы земельных участков и длительное время не подписывают договоры. В этой связи обращаю внимание на необходимость ускорить принятие решения, подписать договоры, которые сейчас находятся у них на руках и вернуть их в уполномоченные органы в лице администраций муниципальных районов» — добавил министр.

Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России В. Путиным в мае прошлого года. Документ дает возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Приоритетное право на получение гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года — на территории всего Камчатского края. С 1 февраля 2017 года право на получение «дальневосточного гектара» предоставлено всем гражданам России.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края