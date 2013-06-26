Материковская квартира

Программа по обеспечению жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, нуждается в расширении. Об этом заявил вице-губернатор Камчатского края Дмитрий ЛАТЫШЕВ, комментируя итоги совещания, проведенного 25 июля в Нижнем Новгороде по вопросу реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

В ходе совещания, прошедшего с участием представителей Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа, были рассмотрены перспективы взаимодействия регионов в вопросах переселения граждан и обеспечения их жильём.

Д. Латышев сообщил, что за последние 3 года государственные жилищные сертификаты по федеральной целевой программе «Жилище» получило порядка 240 камчатцев, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в другие регионы страны. Но потребность в финансировании остается высокой: переехать на материк по федеральной программе намерены еще порядка 2,5 тысячи камчатских пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.

«Мы не первый год добиваемся расширения программы. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выходил с такими инициативами в Совет Федерации. Очереди на получение жилищных сертификатов сегодня есть во всех субъектах, участвующих в программе. При увеличении государственного финансирования больше пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья смогут реализовать свое право на переселение в районы с более комфортными для них условиями. Нижегородская область была представлена перспективным регионом для приобретения квартир дальневосточниками, — сообщил Д. Латышев по итогам совещания. — В настоящее время большинство камчатцев, выезжающих за пределы края по федеральной программе, выбирают для переезда Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край. Нижегородскую область также отличает удобное расположение — она находится в европейской части страны. Регион имеет достаточно мягкий, в сравнении с камчатским, климат, что не менее важно для основной категории людей, участвующих в программе».

Приоритетное право на получение жилищных сертификатов при переезде из районов Крайнего Севера имеют инвалиды I, II групп, а также пенсионеры, проработавшие на Камчатке не менее 15 лет и состоящие на соответствующем учете не менее 18 лет. С начала 2017 года за счет средств федерального бюджета государственные жилищные сертификаты на Камчатке получили 53 гражданина.

В настоящее время органами государственной власти России и субъектов РФ организована работа по внесению изменений в Федеральную целевую программу «Жилище» в части увеличения средств федерального бюджета на приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера. Кроме того, прорабатывается вопрос софинансирования переселения за счет крупнейших предприятий, осуществляющих свою деятельность на Крайнем Севере.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края