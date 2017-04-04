Праздник футбола на большом поле

Вся спортивная Камчатка 12 августа отметила свой профессиональный праздник — День физкультурника. Спортивные мероприятия прошли как в краевом центре, так и в Елизове. Здесь, возле ФОКа «Радужный», на новом искусственном поле для большого футбола состоялся турнир в трех возрастных группах между командами краевого центра и сборными городов Елизово и Вилючинск. Он был организован министерством спорта Камчатского края и краевой Федерацией футбола под руководством А. Бартоломея.

Сначала на поле вышли юные футболисты двух городов — команда «Динамо» краевого центра, состоящая из воспитанников СШ по футболу под руководством тренера Н. Петросова, ветерана камчатского футбола, и елизовская, состоящая из воспитанников ДООЦ. Елизовчане были понапористей в атаке и смогли забить в первом тайме единственный гол. Однако во второй половине более успешными в завершении своих атак были прибавившие в скорости юные динамовцы, которые забили три безответных мяча.

После первого поединка состоялось торжественное открытие спортивного праздника. В числе почетных гостей на нем, в частности, присутствовали мэтр камчатского спорта Л. Копанев, президент клуба ветеранов «Молодость» В. Лихачев, директор ФОКа «Радужный» С. Чаадаев, врио директора краевой спортивной школы по футболу И. Куренков. С приветственным словом выступили президент Камчатской краевой федерации футбола А. Бартоломей и и.о. министра спорта Камчатского края Л. Черемисиной, которая поздравила всех присутствующих с Днем физкультурника и наградила приглашенных на спортивный праздник работников физкультуры и спорта благодарственными письмами.

Затем на поле вышли сборные ветеранов камчатского футбола: представителей Петропавловска-Камчатского и игроков из Елизова и Вилючинска. Учитывая возраст наших ветеранов и игру на большом поле, был разрешен количественный состав команд по 12 человек. Капитанами были избраны соответственно А. Панчишко и Ю. Вахер. Игра получилась довольно интересной, однако с видимым преимуществом спортсменов краевого центра за счет более слаженной игры в центре поля, где выделялся своими разводящими пасами В. Панфилов. Счет забитым мячам в этом матче открыл на 34-й минуте А. Панчишко, а на 40-й минуте С. Аверин реализовал 11-метровый удар, сделав счет первого тайма 2: 0. Ворота защищали А. Козак и И. Черных. Главным судьей матча стал А. Эпов, боковыми судьями – И. Деменев и Е. Фескин.

Второй тайм начался обоюдными атаками, и на 70-й минуте А. Шалаев отличным ударом с левой ноги забивает единственный в этом матче ответный мяч в ворота второго вратаря краевой команды С. Швецова. Во 2-й половине следующего тайма преимущество краевой команды стало более ощутимым из-за провальной игры соперников в центре поля. На 77-й минуте Д. Зинин забивает третий гол рикошетом от защитника. Затем Д. Борисов добивает мяч, отраженный вратарем — 4: 1. В конце игры с подачи М. Ефименкова мяч забил Д. Капустин. Итоговый расклад– 5: 1.

Во многих голевых моментах уверенно играл вратарь вилючинцев И. Черных, не допустивший для своей команды разгромного счета. В третьей, заключительной игре сборная краевого центра буквально разгромила своего соперника из Елизова. Счет первой половины игры – 4: 1. Затем, забив 6 безответных мячей во втором тайме, команда победила со счетом 10: 1. Отличную игру продемонстрировал вратарь победителей П. Ганбаров. Тремя забитыми голами отличился С. Иванов.

Считаем, что первый турнир на большом футбольном поле удался на радость всей спортивной общественности. Очень ждем появления такого же большого футбольного поля в краевом центре!





Евгений КОРОЛЁВ, ветеран спорта России