Августовский педсовет: учителя обменялись опытом и интересными идеями

Августовское совещание работников образования прошло на Камчатке 22 и 23 августа. Более 300 педагогов приняли участие в его мероприятиях. В преддверии нового учебного года они обсудили тему «Система образования Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития региона».

В первый день работы совещания с основным докладом выступила министр образования и молодёжной политики Камчатского края Виктория Сивак. Она рассказала об ориентирах развития региональной системы образования в контексте российской образовательной политики.

По устоявшейся традиции в ходе пленарного заседания прозвучали поздравления в адрес образовательных учреждений, которые стали победителями краевых конкурсных отборов программ развития образовательных организаций.

Также 22 августа участникам августовского совещания было предложено посетить образовательные маршруты, где они на практике ознакомились с работой по ведению электронного журнала учёта успеваемости обучающихся, реализацией проекта «Билдинг-сад», комплексной системой организации питания в образовательных организациях, деятельностью школы по гражданско-патриотическому воспитанию.

Во второй день совещания педагоги приняли участие в работе семинаров-совещаний, панельных дискуссий, круглых столов, педагогических мастерских и лабораторий, тематических площадок, интерактивных зон, стратегических сессий.

Августовское совещание было организовано таким образом, что все участники смогли найти для себя что-то новое и полезное. Отдельные площадки были подготовлены для специалистов органов местного самоуправления, руководителей образовательных организаций, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов, воспитателей, педагогов-психологов. В качестве рабочих площадок также были задействованы образовательные организации Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района.

«Педагогам всегда есть что обсудить. В новом учебном году им предстоит решить много интересных задач. Уверена, что наше ежегодное большое педагогическое собрание даёт мощный импульс для реализации новых идей, настраивает на успех, формирует корпоративное единство, основанное на общем понимании ценностей и смыслов современного образования», – отметила министр образования и молодёжной политики Виктория Сивак.

«Проведение подобных мероприятий необходимо для того, чтобы мы все вместе добивались хороших результатов, шли вперед, при этом помогая друг другу, – рассказывает директор средней школы №40 г. Петропавловска-Камчатского Елена Дудина. – В рамках августовского совещания мы презентовали свой передовой опыт по ведению электронного журнала учёта успеваемости обучающихся. Хочется отметить большую заинтересованность коллег. Думаю, что нам удалось убедить руководителей образовательных организаций в необходимости использовать электронную версию журнала без дублирования его на бумажном носителе. На других мероприятиях в рамках совещания мы нашли ответы на многие интересующие нас вопросы».