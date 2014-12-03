Камчатка – Хакасия: соглашение о сотрудничестве

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Камчатским краем и Республикой Хакасия подписали 6 сентября во Владивостоке губернатор края Владимир ИЛЮХИН и глава Республики Хакасия – председатель правительства республики Виктор ЗИМИН.

В рамках соглашения стороны намерены наладить сотрудничество в различных отраслях экономики, а также в здравоохранении, образовании, градостроительстве и других областях. По мнению сторон, им есть что предложить друг другу не только в экономической, но и в культурной сфере.

«Я хочу, чтобы на Камчатку возили хакасский уголь и чтобы ансамбль «Жарки» приехал к нам на Камчатку, а мы познакомили жителей Хакасии с «Мэнго». Возможно, у нас на «Берингии» появится хакасская упряжка», – обратился к главе Хакасии Владимир Илюхин.

В свою очередь, Виктор Зимин рассказал, что подготовка к официальному визиту уже началась: «Мы едем к вам с бизнесом, едем с культурой. Я точно знаю: все зависит не от расстояния, а от взаимоотношений между людьми. Мы готовы прийти к вам с многими предложениями и в то же время рассчитываем на ваши ресурсы, чтобы кормить родной край вашей прекрасной продукцией».

Глава республики рассказал, что в регионе создается бренд «Хакасская баранина». Продукция высокого класса будет выпускаться на новейшем оборудовании. В ближайшее время власти республики рассмотрят возможность организации поставок мясной продукции на Камчатку.