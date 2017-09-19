Кикбоксинг: заслуженные медали Татьяны ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Татьяна ЧЕРЕДНИЧЕНКО завоевала бронзовую медаль Кубка мира по кикбоксингу. Также 15-летняя спортсменка привезла домой на Камчатку серебро первенства Европы, которое проходило в Македонии.

Накануне победительницу в аэропорту Елизова встречали мама, сестры, а также депутат городской думы Сергей Лиманов. Поездка стала возможной благодаря поддержке команды 6-го избирательного округа – депутатов Заксобрания края и городской думы.

«Мы очень гордимся нашей девочкой, моя дочь Татьяна Чередниченко заняла второе место на первенстве Европы в македонском Скопье и третье место на Кубке мира в Анапе в своей возрастной категории. В организации поездок нам постоянно помогают тренер Евгений Илюшников, а также неоднократно помогали депутаты Заксобрания края Андрей Лиманов, Евгений Ермоленко и депутат думы Петропавловска Сергей Лиманов. Огромное им человеческое спасибо, потому что мне как многодетной матери, конечно, сложно ребенка отправлять. Но имея такие заслуги, дочери нужно расти и для себя, и для края», – сказала Надежда Чередниченко.

Сама Таня рассказала, что в Скопье в полуфинале одолела польскую спортсменку, однако в финале проиграла сербке, а в Анапе в полуфинале уступила россиянке, чемпионке страны 2017 года. Теперь Татьяна с нетерпением ждет реванша.

Сергей Лиманов пожелал спортсменке дальнейших побед: «Молодец, продолжай в том же духе. В итоге это не только твоя личная победа, но и победа всего края и страны в целом», – сказал Лиманов.

Добавим, что в Анапе в Кубке мира принимали участие 900 спортсменов из 12 стран.