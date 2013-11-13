Зарплаты бюджетников подрастут

1 января 2018 года на Камчатке будет проведена индексация оплаты труда всем работникам учреждений бюджетной сферы на прогнозный уровень инфляции 4 процента. На эти цели из бюджета края направят порядка 800 млн рублей. Об этом сообщил губернатор края Владимир ИЛЮХИН в рамках заседания совета профсоюзов Камчатки.

Мероприятие прошло в пятницу, 6 октября, в актовом зале федерации профсоюзов региона. В формате открытого диалога представители краевых профсоюзных комитетов смогли задать главе региона актуальные вопросы об обеспечении социальных прав и гарантий трудящихся Камчатки. В обсуждении также приняли участие руководители профильных министерств региона, представители органов власти Петропавловска-Камчатского.

«Уже не в первый раз мы встречаемся с вами в таком формате, чтобы обсудить наиболее острые вопросы, которые стоят перед трудящимися, профсоюзными организациями и, безусловно, перед органами власти всех уровней. Подобного рода диалоги очень важны, чтобы проблемы, которые сегодня есть в крае, решались. Подобного рода общение помогает избежать угроз и рисков, которые могут возникнуть в обеспечении социальных прав наших камчатцев. Мы в своей работе всегда опираемся на позицию профсоюзных организаций, поскольку у нас одна с вами цель – сделать так, чтобы трудовое законодательство исполнялось в полном объеме и благосостояние камчатцев росло», – сказал в ходе встречиВладимир Илюхин.

Глава региона отметил, что примером эффективности совместной работы органов власти, профсоюзов и работодателей Камчатки является подписание трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате. С 1 октября 2017 года размер МЗП в крае вырос на 2,5 процента. Следующее повышение произойдет 1 января 2018 года: соотношение между уровнем минимальной оплаты труда и прожиточным минимумом в регионе составит порядка 90 процентов, что превышает целевые показатели, определенные Правительству страны Президентом РФ.

«Еще один важный вопрос – повышение заработной платы наших бюджетников. В отличие от федеральных учреждений мы в течение 5 лет ежегодно проводили индексацию окладов работников бюджетной сферы. В этом году на эти цели у нас заложено порядка 185 млн рублей. Средства предназначены для работников учреждений культуры и социальной сферы, а также младшего медицинского персонала. По итогам 9 месяцев мы проведем очередной мониторинг, чтобы понять, выполняем ли мы все целевые показатели по заработной плате так называемых «указников». В случае необходимости будет принято решение о дополнительном финансировании – увеличении фонда оплаты труда для данной категории работников», – отметил Владимир Илюхин.

Отдельное внимание в рамках встречи было уделено перспективам внедрения единого коэффициента 1,8 к заработной плате для работников краевых и федеральных учреждений региона. «Мы эту проблему впервые озвучили еще в 2012 году, – сообщил Владимир Илюхин. – Складывается несправедливая ситуация в отношении тех, кто живет на Крайнем Севере и приравненных территориях, к которым относится и Камчатка. Сегодня закона о «северах» в работе нет. Но проблематика районирования важна не только для Камчатки. В Правительстве РФ эта тема нами озвучена. В том числе по нашему предложению создан экспертный совет на уровне Государственной Думы. Сегодня ведется оценка ситуации по северным территориям России, чтобы наработать механизм внедрения этих элементов районирования. Мы достаточно активно работаем в составе экспертного совета. Надеюсь, что эту проблему удастся решить».

Участники заседания также обсудили вопросы о мерах поддержки предприятий жилищно-коммунального комплекса, реализуемых правительством края, развитии социальной инфраструктуры региона, инициативах субъекта в части упрощения порядка осуществления рыболовства в прибрежной зоне и другие темы.

Председатель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин отметил, что заседание совета проходит в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд».

«Это ежегодная акция, решение о которой принимал генеральный совет международной конференции профсоюзов еще в декабре 2007 года. Акция проводится, чтобы профсоюзы еще раз обозначили жизненно важные для трудящихся, для работников задачи, вопросы, проблемы и решали их теми или иными методами в рамках социального партнерства с органами власти и работодателями», – отметил Андрей Зимин.

В рамках заседания он вручил активистам профсоюзного движения юбилейные медали, учрежденные в честь 100-летия профсоюзов Камчатки.