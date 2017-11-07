Назначен новый главный судебный пристав Камчатского края

Глава региона Владимир ИЛЮХИН провел рабочую встречу с новым руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю – главным судебным приставом края Элеонорой ПРОТОПОПОВОЙ.

Нового руководителя губернатору края представил помощник директора ФССП России Дмитрий Халатов. Он вручил Элеоноре Протопоповой служебное удостоверение и отметил, что она официально вступила в должность 1 января 2018 года, сменив на этом посту Валериана Жеребятьева, который был главным судебным приставом края с июля 2009 года.

«Валериану Валериевичу (Жеребятьеву) удалось за эти годы выстроить эффективную работу службы на Камчатке. Уверен, что и вы с поставленными задачами справитесь. У каждого субъекта есть своя специфика и проблематика – это необходимо почувствовать. Думаю, что проблем возникнуть не должно, ну а если они возникнут, правительство края готово оказать вам всю возможную поддержку и содействие в решении вопросов, находящихся в компетенции исполнительных органов государственной власти Камчатки», – сказал в ходе встречи Владимир Илюхин.

Он поздравил нового руководителя краевого УФССП с назначением и пожелал ей хорошей службы.

Элеонора Борисовна Протопопова, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, более 17 лет трудится в службе судебных приставов. Последние 5 лет она являлась руководителем управления ФССП России по Сахалинской области.