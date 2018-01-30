Плюс шесть миллиардов

Порядка 6 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в ближайшие несколько лет на создание объектов социальной инфраструктуры на Камчатке. Об этом заявил вице-премьер РФ – полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ, который находится с рабочим визитом на полуострове.

По словам полпреда, во исполнение поручений Президента РФ об ускоренном развитии Дальнего Востока проводится большая работа по повышению инвестиционной привлекательности региона. Созданы условия для привлечения инвестиций, строительства предприятий и создания дополнительных рабочих мест.

«Мы уперлись в то, что, для того чтобы создать условия для людей на этих новых предприятиях, нужно достроить инфраструктуру. Нужно построить не только линии электропередач, дороги, теплотрассы, но нужно еще и построить больницы, школы, детские сады, средние специальные учебные заведения. У нас на некоторых территориях, по сути дела, возникают новые города. И, к сожалению, профильные ведомства не успевают этого делать, – сказал Юрий Трутнев. – Мы просто получим то, что у нас предприятия возникнут, а условий для жизни людей там не будет, и это будет проблема. Поэтому Президентом страны выделен определенный объем дополнительного финансирования, и мы в каждом субъекте РФ, расположенном на Дальнем Востоке, сейчас выделяем самые критичные объекты, которые удовлетворят первоочередные запросы людей, чтобы они могли спокойно работать, лечиться, учить детей и так далее».

Он добавил, что дополнительное финансирование будет направлено на те объекты, которые необходимо достроить в первую очередь.

«Мы этим не отменяем, естественно, работу министерств образования, здравоохранения, культуры, туризма. Все эти министерства продолжают работать своим чередом. Но вот самые острые проблемы мы берем на себя», – сказал Юрий Трутнев.

На Камчатке дополнительные средства из госказны будут направлены на продолжение строительства Камчатской краевой больницы, завершение реконструкции стадиона «Спартак» и обеспечение современным оборудованием профессиональных училищ для повышения качества подготовки необходимых для развития экономики региона кадров.

«Всего мы рассмотрели порядка 10 проектов, но отобраны были самые важные для региона. Это краевая больница. Сейчас мы ее строим за счет краевого бюджета, но средств не хватает. И я признателен Юрию Петровичу, что сегодня по этому объекту решения приняты, потому что это создает реальные условия для того, чтобы через 2 года мы получили краевую больницу, 2 корпуса, которые обеспечат решение острых проблем, назревших в этой сфере. На стадионе «Спартак» проведена большая работа по реконструкции сетей, которые там есть. В этом году получен проект, прошедший экспертизу, и сегодня мы готовы начинать строительство, чтобы через 1–1,5 года эти работы завершить. Ну и конечно, система профтехобразования – для нас очень важная. В том числе в части подготовки специалистов для территорий опережающего развития по основным отраслям – транспорт, рыбная промышленность и ряд других. Модернизация этих учебных заведений даст возможность подготовить нужное количество специалистов, причем необходимых компетенций», – рассказал губернатор края Владимир Илюхин.

Он отметил, что еще несколько объектов попали в так называемый «лист ожидания». Они также могут быть включены в список проектов, которые будут реализованы при дополнительном финансировании из федерального бюджета. Это строительство ФОКа на месте стадиона «Водник» в Петропавловске-Камчатском и объекты туристической инфраструктуры.

«По ФОКу уже есть проект, и в ближайшее время мы получим экспертизу. Конечно, строительство этого объекта на условиях софинансирования могло бы ускорить эту работу. Все, что касается туризма, – для нас это тема номер один на сегодня. Строительство взлетно-посадочных полос, визит-центров – это то, что даст толчок развитию туризма у нас на Камчатке. Поэтому считаю, что средства, которые будут выделены, помогут в целом решить очень многие проблемы на территории Камчатского края», – сказал Владимир Илюхин.

Юрий Трутнев добавил, что вопрос финансирования объектов, не вошедших в список первоочередных, будет рассмотрен в ближайшее время.