ДОЛ имени Гагарина станет круглогодичным лагерем для одарённых детей

ДОЛ имени Гагарина станет круглогодичным лагерем для одарённых детей

На Камчатке проводится масштабная реконструкция детского оздоровительного лагеря имени Гагарина, расположенного в паратунской рекреационной зоне в Елизовском районе. После завершения работ ДОЛ будет переведен в круглогодичный режим работы, а на его базе создадут образовательный центр для одаренных детей региона. Об этом сообщила министр образования и молодежной политики края Виктория СИВАК.

«Сейчас готовится проект соглашения между правительством Камчатского края и фондом «Талант и успех», который координирует работу известного на всю страну центра поддержки талантливых детей «Сириус» в городе Сочи. Мы берем на себя обязательства создать организацию, которая будет работать в крае с юными талантами по образцу «Сириуса». Реализовать данный проект мы планируем на базе лагеря имени Гагарина», – сказала Виктория Сивак.

Реконструкция ДОЛ началась 2 года назад. К настоящему времени там введен в эксплуатацию новый корпус, построены современные спортивные площадки, бассейны. Сейчас идет реконструкция жилых корпусов и столовой.

«После окончания строительства число детей, которые ежегодно отдыхают в лагере в летний период, будет увеличено с 480 до 648. Но главное – мы сможем использовать лагерь для отдыха детей в круглогодичном режиме, – отметила Виктория Сивак. – Мы сможем совершенно по-другому подойти к организации работы с талантливыми детьми. По образцу «Сириуса» будем организовывать профильные смены, приглашать на них специалистов из камчатских вузов и ведущих вузов России, чтобы талантливые ребята со всей Камчатки могли в лагере не только оздоравливаться, но и приобретать знания».

Добавим, на проведение оздоровительной кампании 2017 года на Камчатке было направлено порядка 320 млн рублей. В крае была организована работа 178 оздоровительных учреждений, в которых отдохнули около 24 тысяч детей. В 2018 году на организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних предусмотрено свыше 350 млн рублей.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

детский отдых
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