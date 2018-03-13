Голосуй, чтобы благоустроить свой микрорайон!

Голосуй, чтобы благоустроить свой микрорайон!

Депутат Заксобрания края Дмитрий ТИМОФЕЕВ встретился с жителями 4-го избирательного округа по поводу предстоящего 18 марта голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Тимофеев напомнил, что в составе выбранных для голосования городских территорий есть проект реконструкции сквера с детскими игровыми площадками по ул. Звездной, 12. «У нас есть реальная возможность победить в голосовании!» – заверил собравшихся депутат.

Во встрече с жителями микрорайона также принял участие городской депутат, заместитель председателя думы Петропавловска-Камчатского Денис Прудкий.

«На недавно прошедшем заседании муниципальной общественной комиссии по проекту «Комфортная городская среда», помимо прочих, управлением благоустройства был представлен и дизайн-проект сквера по улице Звездной, 12. Он включает в себя планировку участка, в том числе разбивку на несколько игровых зон: для совсем маленьких, для детей постарше и установку антивандальных спортивных тренажеров для взрослых. Также здесь планируется провести освещение, установить скамейки. В нашем микрорайоне уже есть подобный объект – в районе «верхнего» Горизонта. Я уверен, что если мы все 18 марта поддержим проект площадки на улице Звездной, 12, то и на «нижнем» Горизонте появится замечательный сквер, где можно будет проводить всевозможные яркие мероприятия в нашем микрорайоне», – рассказал Прудкий.

Жители Горизонта, пришедшие на встречу с депутатами, поддержали идею проекта.

«Я давно живу в этом микрорайоне, работаю здесь же в детском дошкольном учреждении. А со своим маленьким ребенком я часто гуляю на этой площадке. Поэтому идею о ее обустройстве активно поддерживаю и даже агитировала людей принять участие в голосовании за этот проект. Благоустроенная детская площадка – очень важный для жителей микрорайона объект, ведь здесь мы гуляем с детьми и летом, и зимой. Будем очень благодарны жителям города, если они 18 марта отдадут свои голоса за наш проект», – поделилась своим мнением Елена Львова, жительница микрорайона Горизонт.

Как рассказали депутаты, все 8 проектов, представленные на голосование, интересны и, без сомнения, нужны Петропавловску. «Есть среди них территории общегородского значения, а есть такие, как наша, – касающиеся конкретных микрорайонов. Для победы в этом голосовании необходима поддержка всех жителей», – заметили народные избранники.

«Мы, депутаты от избирательного округа № 4, большое внимание уделяем благоустройству нашего микрорайона. И когда появилась возможность участвовать в проекте «Городская среда» и получить реальный шанс на проведение дополнительного ремонта территории, мы активно в него включились. Этот вопрос был вынесен на обсуждение общественного совета, и по результатам обсуждения с жителями была определена данная детская площадка по улице Звездной, 12. Мы продолжаем активно работать и призываем всех жителей микрорайона Горизонт объединиться, прийти 18 марта на избирательные участки и поддержать наш проект. В случае победы мы обязательно получим отличную игровую площадку на «нижнем» Горизонте!» – заверил собравшихся депутат краевого парламента Дмитрий Тимофеев.

Напомним, что территориальные счетные комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды» будут работать рядом с избирательными участками в Единый день голосования, 18 марта.

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