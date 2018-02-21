Более 25 миллионов – на модернизацию детских поликлиник

Более 25 миллионов – на модернизацию детских поликлиник

Более 25 млн рублей дополнительно получит Камчатский край из резервного фонда Правительства РФ на модернизацию детских поликлиник. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Всего, согласно документу, на эти цели российским регионам выделено порядка 10 млрд рублей, на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. «Показателем результативности использования субсидии станет снижение младенческой и детской смертности», – говорится в документе.

Отмечается, что решения о выделении дополнительных средств приняты во исполнение поручения Президента России по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 28 ноября 2017 года.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в прошлом году Камчатка также получила дополнительные средства на развитие детского здравоохранения. 36 млн рублей были выделены из резервного фонда Президента РФ: почти 24 млн рублей – переданы детской краевой больнице, 12 млн рублей направлены на улучшение материально-технической базы Камчатского краевого онкологического диспансера.

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