Молодым учителям помогут приобрести жильё

Молодым учителям помогут приобрести жильё

11 молодых учителей Камчатки в текущем году получат социальные выплаты на уплату первоначального взноса по ипотеке. На эти цели в бюджете края заложено 7 млн рублей.

Об этом сообщила начальник отдела правового и кадрового обеспечения министерства образования и молодежной политики Камчатского края Светлана Переверзева. «Правительство края проводит большую работу по привлечению кадров в школы. Так, с 2012 года в регионе предоставляются социальные выплаты молодым учителям в возрасте до 35 лет включительно на уплату первоначального взноса по ипотеке. Благодаря соцвыплате квартиры на условиях ипотечного жилищного кредитования приобрели уже более 90 молодых специалистов, – сказала Светлана Переверзева. – В 2016 году размер социальной выплаты был увеличен с 20 до 30 процентов. В прошлом году при использовании соцвыплат свои жилищные условия улучшили 12 учителей, в этом году в списке получателей – 11 молодых специалистов».

Размер социальной выплаты зависит от состава семьи учителя, но не превышает 30 процентов от стоимости приобретаемого жилья. В среднем размер выплаты на одного человека составляет 446,9 тыс. рублей, на 2 человек – 568,9 тыс. рублей, на 3 человек – 731,4 тыс. рублей и на 4 человек – 965,5 тыс. рублей.

С начала текущего года социальные выплаты на сумму 2,6 млн рублей уже предоставлены 4 учителям. «При получении социальной выплаты учителя берут на себя обязательство проработать еще не менее 5 лет в должности учителя в той школе, с которой учителем уже заключен трудовой договор по основному месту работы на дату подачи документов о предоставлении данной меры поддержки», – отметила Светлана Переверзева.

Узнать условия предоставления социальных выплат и перечень необходимых для этого документов можно по телефону 8 (415-2) 42-33-23.

Добавим, данная программа реализуется в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по обеспечению доступности ипотечного кредитования и развитию мер государственной поддержки молодых специалистов.

жильё моё
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