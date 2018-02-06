Календарь с 27 марта по 1 апреля 2018 г.
27 марта
- В 1934 году было сформировано Камчатское пограничное авиаподразделение. Бывший пограничный авиаполк ныне называется объединенным авиаотрядом управления ФСБ России по Камчатскому краю.
28 марта
- В 1960 году решением Камчатского облисполкома был образован рабочий поселок Атласово.
- В марте 1962 года таксомоторный парк Петропавловска-Камчатского получил 26 новеньких «Волг». 10 из них в первой половине апреля вышли на линию.
29 марта
- 55 лет со дня рождения Алексея Михайловича Епишкова, заместителя руководителя агентства лесного хозяйства и охраны окружающего мира Камчатского края (1963 г.).
- В марте 1992 года в Петропавловске насчитывалось 32 аптеки, и это было больше, чем требовалось по существовавшим в то время нормам.
30 марта
- Распоряжением губернатора Камчатки 1 апреля 1992 года были установлены новые размеры платы за охотничьи ресурсы. Бурый медведь стоил для российских охотников 1 500 рублей, для иностранных – 500 долларов.
31 марта
- В 1943 году звание Героя Советского Союза было присвоено бывшему наборщику типографии газеты «Камчатская правда», лейтенанту-танкисту Гавриилу Калинину.
- В 1992 году после подписания федерального договора Корякский автономный округ стал полноправным субъектом Российской Федерации.
1 апреля
- 80 лет со дня образования института «Камчатгипрорыбпром». В 1938 году нынешний институт был организован как проектно-сметная контора Акционерного Камчатского общества (АКОпроект).
- 50 лет со дня образования Управления океанического рыболовства (УОР), ныне – ПАО «Океанрыбфлот» (1968 г.).
- В 1946 году был образован Соболевский район Камчатского края. Он был создан за счет разукрупнения Усть-Большерецкого района.
- День образования Севвострыбвода (1947 г.).
- День образования птицефабрики «Пионерская», ныне – краевое государственное предприятие «Пионерское» (1960 г.).
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