Торговые и развлекательные комплексы возьмут под видеонаблюдение

На Камчатке власти планируют принять дополнительные меры в области пожарной безопасности по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах региона.

Об этом заявил заместитель председателя правительства края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров по итогам совещания, прошедшего накануне под руководством главы региона Владимира Илюхина.

«Трагедия в Кемерове никого не оставила равнодушным, заставив руководителей всех уровней государственной власти задуматься о дополнительных мерах обеспечения безопасности в населенных пунктах, торговых точках и местах массового пребывания людей. Одной из предложенных мер, и ее одобрил глава региона, станет оборудование мест проживания маломобильных и малообеспеченных граждан, а также многодетных семей пожарными извещателями с GPS-модулем. Это позволит оперативно передать сигнал о возгорании в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования или пожарное подразделение в случае возникновения задымления либо пожара в жилом помещении», – сказалСергей Хабаров.

В ходе совещания отдельное внимание было уделено развитию в крае системы комплексной безопасности «Безопасный город».

«Принято решение подключать к создаваемой региональной интеграционной платформе комплекса «Безопасный город» видеопотоки со всех торговых объектов и развлекательных комплексов. Благодаря этому информация будет оперативно передаваться в экстренные службы, что позволит сократить время реагирования на различные виды ЧС», – добавил Сергей Хабаров.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края