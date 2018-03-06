Добавят ли Камчатке «президентских» авиабилетов?

Летние авиапутешествия по доступным ценам для многих камчатцев с невысоким достатком по-прежнему остаются насущной проблемой. Во всяком случае для тех, кто намерен покинуть полуостров в мае – июне и вернуться в августе.

Надежды улететь в отпуск в «высокий» сезон без большого ущерба для семейного бюджета жители полуострова связывают с возможностью приобрести авиабилеты по так называемой президентской программе субсидирования пассажирских авиаперевозок для дальневосточников, а также по «плоскому» тарифу. Что касается последнего, продажи по нему стартовали уже в сентябре и осенью же завершились. Если в прошлые годы авиабилеты по «плоскому» тарифу (за 22 тыс. рублей до Москвы и обратно) после завершения массовых продаж еще можно было как-то «отловить», то нынче в авиакассах удачи не гарантируют.

Что касается «президентских» авиабилетов, в этом году их продажа стартовала 29 марта и практически закончилась этим же днем. Растерянным гражданам в авиакассах сообщали, что билеты по субсидированному тарифу поступили в продажу… еще в пять утра. А уже к обеду желающие, например, купить обратные билеты на август остались ни с чем.

Уже 3 апреля растаяли последние надежды на чудо: авиакомпания «Аэрофлот» официально закрыла продажу субсидируемых билетов с Камчатки и обратно, объяснив это тем, что закончились квоты. Таким образом, льготные билеты были доступны для жителей края меньше недели.

Год от года ситуация с льготными авиабилетами остается острой и крайне непрозрачной. Если в 2016 году субсидированные билеты начали продавать уже 16 марта, то в 2017 году «Аэрофлот» открыл продажи 30 марта, и в кассах образовались огромные очереди. Тем не менее в прошлом году продажа билетов по президентской программе продолжалась до 1 июня. Субсидированные билеты продают только в авиакассах, в онлайн-продаже их не бывает.

Тенденция может свидетельствовать о том, что программа субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока из федерального бюджета не рассчитана на всю численность льготных авиапассажиров, а с каждым годом еще и сокращается.

Тем не менее 9 апреля пришла обнадеживающая новость из краевого министерства транспорта и дорожного строительства. Возможно, Камчатка все же получит дополнительные средства на реализацию программы субсидирования воздушных перевозок в европейскую часть страны летом 2018 года.

В ведомстве рассказали, что в связи с закрытием ПАО «Аэрофлот» продажи билетов по субсидируемым тарифам в рамках программы «Дальний Восток», губернатор Камчатского края Владимир Илюхин направил обращение министру транспорта России Максиму Соколову. В обращении содержится просьба рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки населения из Камчатского края в европейскую часть страны.

«Воздушный транспорт, по сути, является единственным способом транспортного сообщения жителей Камчатки с материковой частью страны, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы авиаперелеты для жителей нашего края были действительно доступными», – сказал глава региона.

Стало известно, что на сегодняшний день Правительством РФ принято решение о выделении из резервного фонда на субсидирование авиаперевозок по всем дальневосточным направлениям 500 млн рублей. То есть данная сумма предусмотрена для всех дальневосточников.

Также правительство Камчатского края в очередной раз обратилось в адрес ПАО «Аэрофлот» и АО «Российские авиалинии». «Мы направили руководству этих компаний предложения привлечь для организации авиаперевозок на Камчатку воздушные суда с увеличенной пассажировместимостью или увеличить частоту полетов в летний период. Рассчитываем на положительный ответ с их стороны», – объяснил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Напомним, 2 марта было опубликовано и 14 марта вступило в силу постановление Правительства России о порядке субсидирования авиакомпаний для обеспечения доступности авиаперевозок для жителей ДФО. Как указано в документе, молодежь и пенсионеры, в том числе из Камчатского края, смогут летать из Петропавловска-Камчатского по специальным ценам по четырем направлениям – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск и обратно. Стоимость авиабилета по субсидированному тарифу до Москвы и Санкт-Петербурга была обозначена на уровне прошлого года – 7,5 тысячи рублей, по маршруту Петропавловск – Владивосток – 6 тысяч рублей и по маршруту Петропавловск – Новосибирск – 6,2 тысячи рублей. Примечательно то, что в этом году добавился маршрут Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург, прямые рейсы по которому не выполняются уже несколько лет после закрытия авиакомпании «Трансаэро».

По постановлению Правительства РФ воспользоваться перевозками с 1 апреля по 31 октября смогут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – старше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й групп, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.





Мария ВЛАДИМИРОВА