Платить за тепло, свет, воду – напрямую поставщикам

На Камчатке обсудили изменения жилищного законодательства РФ. Совещание на эту тему прошло накануне под председательством министра ЖКХ и энергетики края Владимира ТИХОНОВИЧА и руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края Олега СУКОЛИНА.

Участие в обсуждении приняли представители ресурсоснабжающих, управляющих и общественных организаций. Было отмечено, что с принятием федерального закона № 59 от 3.04.2018 года у собственников и нанимателей жилых помещений появилось право заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных ресурсов и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«В этом случае оплата коммунальных услуг потребителями будет осуществляться непосредственно поставщику или региональному оператору. При этом не имеет значения способ управления домом. Перейти на прямые договоры можно в том числе по инициативе собственников, которые вправе решить этот вопрос на общем собрании», – отметил Владимир Тихонович.