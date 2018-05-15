Вакцины от паротита и кори поступили на Камчатку

Вакцины от паротита и кори поступили в Камчатский край. Учреждения здравоохранения приступают к вакцинации камчатцев в соответствии с национальным календарем прививок. Об этом сообщила министр здравоохранения края Татьяна ЛЕМЕШКО.

«Вакцины закупаются централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации. Некоторая задержка с поставкой коревой и паротитной вакцин на полуостров была связана с несостоявшимися аукционами в Минздраве РФ по причине невыхода поставщиков на аукционы. В связи с этим краевым минздравом были приняты срочные меры по приобретению вакцины за счет краевого бюджета», – сказала Татьяна Лемешко.

Она отметила, что благодаря оперативной работе краевого минздрава в настоящее время в край поступили 2,2 тысячи доз вакцины от паротита и 3,2 тысячи коревой вакцины. В ближайшее время ожидается поставка на полуостров порядка 5,8 тысячи доз вакцины от полиомиелита.

Министр добавила, что на Камчатке эпидемиологическая ситуация по инфекционным болезням, управляемым с помощью вакцинопрофилактики, остается благополучной многие годы благодаря высокому (95–98 процентов) охвату профилактическими прививками в рамках национального календаря прививок. За последние годы не регистрировались случаи дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита.

«Для проведения вакцинации все учреждения используют только зарегистрированные безопасные препараты отечественного или импортного производства, разрешенные к использованию», – отметила Татьяна Лемешко.