Новый детский сад откроется уже в июне

В июне запланировано открытие нового детского сада на 260 мест на улице Дальневосточной в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского. Сегодня техническая готовность объекта составляет более 90 процентов, рассказали в министерстве строительства края.

«В связи с тем, что в данном микрорайоне за последние годы было введено в эксплуатацию много жилья, было принято решение именно здесь построить новый детский сад. Здание состоит из пяти блоков, соединенных переходной галереей. В одном из блоков предусмотрен бассейн, а также танцевальный и музыкальный залы», – рассказал главный специалист-эксперт отдела программ и инвестиций министерства строительства края Степан Голев.

В современном здании будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей и организации образовательного процесса. Детский сад оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды.

«При правильной настройке это позволит экономить до 30 процентов теплоносителя. Данная система очень удобна в эксплуатации, автоматика работает сама: при теплой погоде отопление уменьшается, при прохладной – увеличивается. После проведения испытаний по тепловизионному контролю это здание получило класс энергоэффективности А+, являющийся самым высоким на сегодня. Безусловно, это современное и энергоэффективное здание», – сообщил инженер по надзору за строительством КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрий Мамаев.

Детскому саду уже присвоен номер – 25. Также уже осуществляется постановка на учет для предоставления места в новом дошкольном образовательном учреждении.

Добавим, за последние 7 лет на Камчатке построены 6 дошкольных образовательных учреждений. Это позволило дополнительно принять в детские сады свыше 1 000 детей. Благодаря этому в 2016 году в регионе удалось полностью ликвидировать очередь для детей в возрасте 3–7 лет. В настоящее время руководством страны определен приоритет – ликвидировать очередь в ясли для детей от двух месяцев до трех лет. С этой целью проводится комплекс мероприятий по расширению сети образовательных учреждений в крае.