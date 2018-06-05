Свалка в районе СОТ «Кречет» не ликвидирована и разрастается

«Активисты-фронтовики» показали чиновникам свалку, участь которой не решается с прошлого года.

Активисты Общероссийского народного фронта в Камчатском крае выехали с представителями органов власти и журналистами на место несанкционированной свалки в район дачного СОТ «Кречет» в Елизовском районе.

В октябре прошлого года данный объект был нанесен на «Карту свалок» – интерактивный ресурс экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка». Письма с соответствующей информацией направлены главе местной администрации, в агентство по обращению с отходами края, в региональную инспекцию Государственного экологического надзора. Однако до настоящего времени проблема осталась нерешенной.

«Мы хотим получить ответ на вопрос, когда власти намерены приступить к ликвидации этой свалки, а также показать камчатцам, к чему приводят стихийные свалки, и призвать граждан бережно относиться к окружающей среде. Надеюсь, что, увидев, во что превращен прекрасный лесной массив, земляки задумаются о пагубности подобных деяний», – поделилась региональный куратор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Камчатском крае эколог Татьяна Михайлова.

В 50 м от дороги на площади 1 га разбросаны по меньшей мере шесть очагов загрязнения. По составу отходов и характеру их расположения активист сделала вывод, что часть мусора привезена на грузовых машинах, другая оставлена частными лицами. Она отметила, что безнаказанность вредителей способствует возникновению новых очагов. Так, в сравнении с прошлым годом объем мусорных схронов увеличился, а живописный некогда уголок вовсе утратил свою привлекательность.

По мнению эколога, отсутствие решения проблемы стихийных свалок негативно отразится на развитии туризма в регионе. «Кучи мусора и погибающая природа – это не то, что хотят видеть гости. И заботиться об этом должны не только чиновники, но и простые граждане, просто прекратив выбрасывать в лес продукты своей жизнедеятельности», – сказала Татьяна Михайлова. Представитель ОНФ напомнила, что на ликвидацию стихийных полигонов расходуются бюджетные средства, которые можно было бы направить на улучшение ситуации в образовании, здравоохранении и других сферах.

Михайлова подчеркнула, что принадлежность данной территории лесному фонду, на что ссылаются власти, объясняя отсутствие реакции, не должна быть причиной бездействия. «Мы видим, что за полгода ничего не сделано, чтобы приблизиться к решению проблемы. ОНФ будет держать на контроле ликвидацию данной свалки», – прокомментировала она.

Советник агентства по обращению с отходами края Максим Колосов, который также участвовал в рейде, не смог назвать конкретные сроки ликвидации стихийного полигона, так как выполнение необходимых условий потребует временных затрат. Чиновник пояснил, что в начале года муниципалитеты подают в агентство акт с указанием территорий, занятых незаконными свалками. На основании этого документа выделяются субсидии на их ликвидацию. Данный участок в предоставленном перечне отсутствовал, но, как сказал Колосов, в короткие сроки власти попытаются исправить ситуацию.

Представитель администрации Елизовского муниципального района Ирина Летун обратилась к дачникам с информацией о том, что вскоре вывоз мусора с приусадебных участков станет такой же коммунальной услугой, как водоснабжение и водоотведение.