Отопительный сезон завершается

Из 52 муниципальных образований отопление отключили в населенных пунктах Мильковского района, сельских поселениях Козыревское и Ключевское Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики края.

В ряде населенных пунктов главы муниципальных образований уже приняли постановления, в которых определены сроки прекращения теплоснабжения. Так, в селе Манилы батареи должны остыть 13 июня, в Усть-Камчатске – 14 июня, в Усть-Большерецке и селе Седанка в Тигильском районе – 15 июня. В Соболевском районе окончание отопительного сезона назначено на 20 июня, а в селе Лесная Тигильского района – 30 июня.

Несмотря на постановления, решение о завершении теплоснабжения муниципалитеты будут принимать исходя из среднесуточной температуры воздуха. Если к назначенной дате она не продержится на отметке 8 градусов выше ноля в течение пяти дней или поступит неблагоприятный прогноз погоды, отопительный сезон не завершат.

«В целом отопительный сезон 2017–2018 годов прошел без значительных технологических нарушений. Возникающие аварийные ситуации своевременно устранялись ресурсоснабжающими предприятиями в соответствии с разработанными регламентами», – сказал и. о. министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Павел Малюшенко.

Несмотря на то, что текущий отопительный сезон во многих населенных пунктах еще не закончен, активно начаты мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду.

«Ресурсоснабжающими предприятиями разработаны ремонтные программы, которые согласованы с органами местного самоуправления и министерством ЖКХ и энергетики края. В бюджетах всех уровней и производственных программах РСО предусмотрено необходимое финансирование», – добавил Павел Малюшенко.

После проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций ремонтные бригады приступят к выполнению работ по подготовке к отопительному сезону 2018–2019 годов.