Камчатский «Мир детства»

Губернатор Владимир ИЛЮХИН посетил 1 июля новый детский сад «Мир детства», построенный в краевом центре Камчатки. Дошкольное учреждение на 260 мест расположено на улице Дальневосточной в микрорайоне Северо-Восток.

В рамках своего визита В. Илюхин осмотрел территорию и интерьер учреждения. Глава региона высоко оценил проведенные работы по строительству детского сада. Вместе с губернатором качество работ оценили также заместители председателя правительства края Владимир Пригорнев и Тимофей Смирнов, глава ПКГО Виталий Иваненко.

«В последние годы микрорайон Северо-Восток активно застраивался. С 2009 года в рамках реализации федеральной программы строительства сейсмобезопасного жилья здесь построено более 30 многоквартирных жилых домов. Безусловно, это повлекло необходимость создания в этом районе социальных объектов. Строительство детского сада дает возможность обеспечить еще 260 ребят местами в дошкольном учреждении, – сказал В. Илюхин. – Хороший и красивый объект получился. Уверен, что и детям, и персоналу будет очень комфортно здесь находиться».

Здание детского сада состоит из пяти блоков, соединенных переходной галереей. В одном из помещений предусмотрен бассейн для проведения общеоздоровительных и укрепляющих занятий, а также музыкальный и спортивный залы. Объект оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды.

Как сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко, в настоящее время в детском саду формируются группы и педагогический коллектив. Планируется, что в этом году дошкольное учреждение примет 4 группы ребят в возрасте от 1,5 до 4 лет.

«Уже зарегистрированы около 150 детей разного возраста. К концу лета формирование педагогического состава и детских групп будет завершено. Непосредственно к работе с ребятишками мы приступим 1 сентября, с началом нового учебного года», – пояснила заведующая детским садом № 25 Елена Пящикова.

По итогам своего визита В. Илюхин поручил рассмотреть возможность обустройства сквера и дополнительных парковочных мест на прилегающей к детскому саду территории.

Добавим, за последние 7 лет на Камчатке построены 6 новых дошкольных образовательных учреждений. Это позволило дополнительно принять в детские сады свыше 1 000 малышей. Благодаря этому в 2016 году в Камчатском крае удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады для ребят в возрасте 3–7 лет. В настоящее время руководством страны определен приоритет – устранить очередь в ясли для детей от двух месяцев до трех лет. С этой целью в регионе проводится комплекс мероприятий по расширению сети образовательных учреждений. Так, в ближайшее время возведение детского сада на 150 мест начнется в Карагинском районе. Кроме того, в настоящее время ведется работа над проектами по строительству дошкольного учреждения в селе Соболево.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края