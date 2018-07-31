Новый спортзал откроется в сентябре в петропавловской школе № 40

Заместители председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания края Андрей СТУКОВ и Анатолий КИРНОСЕНКО приняли участие в работе городской комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году.

Вместе с заместителем главы, начальником управления образования Петропавловска-Камчатского Грантом Шайгородским депутаты проверили, как продвигаются ремонтные и строительные работы в школе № 40. Благодаря совместным усилиям руководства школы, города и депутатского корпуса год назад был решен вопрос о переезде подразделения ПАО «Ростелеком» из помещений учреждения. Освобожденную пристройку решено было реконструировать под спортивный зал для малышей.

А. Стуков напомнил, что старый малый спортзал в основном блоке школы два года назад был переделан под учебные классы, что помогло удержать начальную школу в первой смене. «В конечном итоге малыши не остались без зала. Благодаря совместной работе депутатов Заксобрания, администрации ПКГО и руководства школы «Ростелеком» освободил пристройку площадью 1 340 кв. метров, которую занимал с 1990-х годов. Город выделил средства на реконструкцию возвращенного помещения, и сейчас полным ходом идут строительные работы», – сказал депутат.

Директор школы Елена Дудина отметила, что спортзал будет оборудован с соблюдением всех необходимых норм и правил. Используются новые технологии, в частности специальное современное покрытие для пола. Кроме того, зал будет полностью укомплектован необходимым игровым и спортивным инвентарем.

Е. Дудина также добавила, что депутаты Заксобрания Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко выделили в рамках программы реализации наказов избирателей 500 тысяч рублей на капитальный ремонт изостудии. Его также планируется завершить в ближайшие две недели.

По словам А. Стукова, также идут замена проводки в начальной школе и ремонт трех учебных классов, запланирована реконструкция кровли. «Ремонт кровли – это достаточно серьезная, большая работа. Камчатская погода пока не дает подрядчикам приступить к ней. Хочется надеяться, что подрядчик мобилизует усилия и будет «ловить» погоду, чтобы к 1 сентября кровля была отремонтирована», – сказал А. Стуков.

Г. Шайгородский сообщил, что межведомственная комиссия по приемке и контролю за подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году начала работу 23 июля и завершит ее 15 августа. «В настоящее время подготовка идет полным ходом. Все крупные работы, особенно внутренние, должны быть завершены к 15 августа во всех образовательных учреждениях – как школах, так и детских садах. У нас пока нет опасений срыва сроков, потому что все договоры заключены, все подрядчики на местах, все прекрасно понимают, какие важные задачи необходимо реализовать до середины августа. Особенно будем держать на контроле ремонт кровли. Мы уверены, что 1 сентября дети придут в обновленные кабинеты и новые помещения», – сказал начальник управления образования.