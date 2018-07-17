Камчатка получит допфинансирование за налоговые поступления в федеральный бюджет

Правительство РФ выделит из резервного фонда более 900 млн рублей пяти дальневосточным регионам – Камчатке, Республике Саха (Якутия), Приморью, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, – в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Камчатский край получит 47,6 млн рублей, Республика Саха (Якутия) – 388 млн рублей, Приморье – 325 млн рублей, Хабаровский край – 189 млн рублей, ЕАО – 2,5 млн рублей. Как поясняется на сайте Правительства, выделение средств из резервного фонда «позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года».

Всего дотации в размере 30,6 млрд рублей выделяются бюджетам 63 субъектов Российской Федерации. Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов» государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Напомним, проект документа рассмотрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 3 августа 2018 года.

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