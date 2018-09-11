Банк России вновь открывает двери

Банк России вновь открывает двери

22 сентября в отделении по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации пройдет день открытых дверей.

Традиционное осеннее мероприятие Банка России проводится во всех регионах страны. В этот день любой гражданин России сможет посетить учреждения Центрального банка. В этом году ежегодное событие посвящено волонтерам финансовой грамотности.

Участники дня открытых дверей смогут познакомиться с работой Центрального банка РФ на Камчатке, задать вопросы волонтерам финансовой грамотности, получить консультации от специалистов различных направлений деятельности мегарегулятора.

Для маленьких гостей готовится специальная развлекательно-познавательная программа с участием волонтеров.

Жители и гости Петропавловска-Камчатского смогут побывать на экскурсии в Музее истории банковского дела на Камчатке и на лекционных занятиях волонтеров финансовой грамотности.

Для участия в этих мероприятиях, которые будут проводиться каждые 2 часа (в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00), необходимо заблаговременно оформить заявку в свободной форме с указанием выбранного времени посещения, фамилии, имени, отчества желающих побывать в музее и на лекции, а также не забыть взять с собой паспорт. Заявки на проведение экскурсий и лекций просьба направлять по электронному адресу 30office@cbr.ru (c пометкой «День открытых дверей» или «ДОД»), по номеру WhatsApp 8-961-962-25-78 или по телефону 41-92-06.

Камчатцев в этот день ждут по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/2 (остановка автобуса «Областная библиотека») с 10.00 до 18.00.


Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ

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