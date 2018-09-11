Дары полей, морей и огородов

Дары полей, морей и огородов

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Елизовская осень» в который раз показала всем нам очевидное: Камчатка способна во многом прокормить себя самостоятельно. Упорный труд камчатских крестьян вкупе со щедростью и отзывчивостью земли камчатской, несмотря на суровость нашего климата, приносят свои плоды. И плоды эти немалые!


Кто за рыбой, кто – за мясом…

Открывал ярмарку рыбный ряд. Рыбное хозяйство в стране уже давно относится к сельскому. Правильно это или нет – судить не нам, но то, что рыбаки принимают в осенней ярмарке активное участие, – только плюс. Да и какая камчатская ярмарка без рыбы? Конечно, рыбопромышленных предприятий у нас так много, что, если бы все они выставили свою продукцию на продажу, улицу ярмарки пришлось бы изрядно продлевать. Но нынче рыбными деликатесами народ порадовали Рыболовецкий колхоз им. Ленина и ООО «РПЗ «Сокра». Ассортимент был широчайший – от любимой всеми селедки во всех видах, копченого лосося, вяленой корюшки и камбалы до пресервов из разной рыбы. Особенной популярностью пользовался свежий лосось, продававшийся, как и положено, на льду по весьма приятным ценам – от 130 рублей (кета) до 150 рублей (кижуч) за килограмм.

Мясные ряды оказались даже богаче и протяженнее рыбных. Традиционно много было свинины и продукции из нее. Надо отдать должное камчатским свиноводам: потребность населения в свежем мясе они удовлетворяют достойно. Причем разделка свинины отрегулирована ими таким образом, чтобы ценовой диапазон варьировался на все вкусы и запросы. Охлажденная свинина сейчас присутствует на камчатских прилавках круглый год, что позволяет нам хотя бы в половине случаев отказаться от покупки замороженного мяса в пользу свежего. Радует и появление конкуренции на этом рынке. Свинина от разных производителей воспринимается покупателями с разными предпочтениями по-разному, а возможность выбора в таком щепетильном вопросе – это всегда хорошо.

Особенно порадовали в этот раз прилавки камчатской птицефабрики. «Пионерская» представила довольно широкий ассортимент продукции из мяса птицы, столь популярного сейчас у приверженцев диетического питания. Вареные колбасы, ветчина, рулеты и сосиски – все это вдобавок к традиционным яйцам и охлажденной курятине – вызвали у покупателей и посетителей ярмарки огромный интерес. Рядом весело квохтали живые несушки-пеструшки, а «пионерский» петух с великолепным гребнем на голове победно оглашал ярмарку раскатистым «кукареку»!

Дополнили все это частники, привезя на ярмарку тушки охлажденных гусей, выращенных на домашних подворьях.


Кулебяки, калачи – все на стол мечи!

Настоящим украшением «Елизовской осени» по традиции стали ряды камчатских хлебопеков. Конечно, Камчатка самостоятельно не выращивает зерно, но то, что творят наши пекари, – настоящее искусство! В этот раз пряничные самовар с гармонью, пряничные медведи и огромный хлебный рог изобилия собирали вокруг себя всех. Наверное, самые яркие фото с ярмарки с этими искусными изделиями принес домой каждый. Все, от мала до велика, выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться у этой красоты.

Попробовать все, что испекли к ярмарочному дню хлебопеки, было просто невозможно! Слойки, пирожки, булочки, конвертики, треугольнички, кулебяки с начинками из всего, что только можно представить. Печенье, пряники, пирожные, ватрушки и простой хлеб – ароматы от всего этого витали над ярмарочной улицей просто невероятные! А самым популярным украшением ярмарки стала связка сушек-малышек: и дети, и взрослые прогуливались по рядам, надев эти связки на шею, как в старые добрые времена русских народных гуляний.

Несмотря на то, что как раз хлеб и выпечку, казалось бы, можно купить в любом магазине или киоске, к прилавкам со всем этим изобилием стояли настоящие очереди. Ведь здесь все было свежайшее, так сказать, только из печи!

Отдельная радость – модные нынче бургеры от Петропавловского хлебокомбината, которые заботливые продавцы собирали прямо на глазах у покупателей. Вереница детворы не отходила от бургерной, с удовольствием наблюдая за тем, как «рождается» в умелых руках их любимая еда – булка с начинкой.


К борщу!

Но, конечно, самая бойкая торговля шла все-таки в рядах овощеводов. Несмотря на то, что, по мнению многих посетителей, цены на овощи оказались весьма не бросовыми, ко многим из прилавков пробиться было трудно. А были эти прилавки самыми яркими и пестрыми. Картофель всех цветов – от желтого до розового и ярко-бордового (от 50 рублей за килограмм), ярко-зеленая сладкая на вкус камчатская белокочанная капуста, кудрявая цветная и брокколи (от 180 руб. за килограмм), оранжевая морковь, бордовая свекла (от 40 руб. за килограмм) – из всего этого ароматный борщ складывался в голове сам собой. Просто невозможно было уйти от этих прилавков с пустыми руками.

Народ охотно закупал огурчики (180 рублей за килограмм), присматривался к кабачкам (от 100 руб. за килограмм) и патиссонам (от 200 руб. за килограмм), подбрасывал, прикидывая вес, тыквы (от 150 руб. за килограмм). Тыкв, кстати, в этот раз было на удивление много – и зеленых, и шафранно-желтых, и почти белых. Видно, что камчатские овощеводы научились их выращивать уже не только ради забавы, но и для зимнего хранения.

Мы не смогли пройти мимо солнечной репы. Продавалась она по 200 рублей за килограмм, что недешево. Но сладкий вкус и сочность корнеплода свою дороговизну оправдали. Еще очень порадовал камчатский чеснок, которым торговали частники (100–150 рублей за головку). Крупный фиолетово-розовый, налитой! Пахнет настоящим чесноком не в пример китайскому недоразумению! Этот точно убережет от простуды и гриппа, да и вприкуску с борщом будет по-настоящему остреньким.

Одной из самых популярных покупок стал на ярмарке молодой картофель. Причем овощеводы представили на продажу его самые разнообразные сорта – от популярных голландских до привычных нашему вкусу камчатских. Почти весь он был мытый, а потому просто манил своими округлыми блестящими бочками – сварить его прямо в шкурке, приправить маслицем и укропом. Сами картофелеводы пока не рисковали делать прогнозы на его общий урожай. Говорили, что картофелю расти и наливаться еще как минимум две недели. А при хорошей погоде это время еще может дать хорошую прибавку к урожайности. Но общее их мнение было таким: хоть лето и не слишком радовало теплом, без картофеля и капусты Камчатка точно не останется!


Все мы немножко крестьяне

Медовых прилавков на ярмарке тоже оказалось немало. Присутствовал на них и камчатский мед, и привозной. Цены на него не слишком отличались от привычных розничных, зато с пчеловодами можно было поговорить обо всех пасечных премудростях, узнав много интересного.

Еще из «сладенького» были на ярмарке камчатские ягоды. Крыжовник и красная смородина шли по 150 рублей за большой пивной стакан. Кто-то говорил, что это дорого, а кто-то сетовал на то, что не было малины: ее разобрали в самом начале ярмарки. Брусника и клоповка традиционно в ценах были впереди всех и предлагались по 600 рублей за литр. Народ сокрушенно цокал языками, но все-таки ягоду брал: зима близко, а без этих камчатских витаминов никак не обойтись.

Торговля саженцами и рассадой шла на удивление бойко. Разбирали и лилии, и кусты смородины и крыжовника, и саженцы войлочной вишни, и молодые кустики клубники, и даже острые перцы в горшках. Смотреть на все это было отрадно: живущие на суровой камчатской земле люди, несмотря ни на что, все-таки в душе своей – селяне и крестьяне, тянутся к деревенскому труду, холят и лелеют свои насаждения – кто на гектарах, кто на маленьких дачных участках, а кто и просто на подоконниках.

Уже покидая ярмарку, народ с полными сумками, корзинами и рюкзаками с удовольствием останавливался у сцены послушать казачьи песни, посмотреть задорные детские пляски, попритопывать в такт музыке и даже подпеть артистам. Многие говорили о том, что такую же ярмарку нужно проводить и в Петропавловске, ведь, несмотря на ворчание по поводу цен, такое изобилие в одном месте людям очень нравится.


Светлана СОЛОВЬЕВА

елизовская осень, ярмарка
107

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых