Дары полей, морей и огородов

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Елизовская осень» в который раз показала всем нам очевидное: Камчатка способна во многом прокормить себя самостоятельно. Упорный труд камчатских крестьян вкупе со щедростью и отзывчивостью земли камчатской, несмотря на суровость нашего климата, приносят свои плоды. И плоды эти немалые!





Кто за рыбой, кто – за мясом…

Открывал ярмарку рыбный ряд. Рыбное хозяйство в стране уже давно относится к сельскому. Правильно это или нет – судить не нам, но то, что рыбаки принимают в осенней ярмарке активное участие, – только плюс. Да и какая камчатская ярмарка без рыбы? Конечно, рыбопромышленных предприятий у нас так много, что, если бы все они выставили свою продукцию на продажу, улицу ярмарки пришлось бы изрядно продлевать. Но нынче рыбными деликатесами народ порадовали Рыболовецкий колхоз им. Ленина и ООО «РПЗ «Сокра». Ассортимент был широчайший – от любимой всеми селедки во всех видах, копченого лосося, вяленой корюшки и камбалы до пресервов из разной рыбы. Особенной популярностью пользовался свежий лосось, продававшийся, как и положено, на льду по весьма приятным ценам – от 130 рублей (кета) до 150 рублей (кижуч) за килограмм.

Мясные ряды оказались даже богаче и протяженнее рыбных. Традиционно много было свинины и продукции из нее. Надо отдать должное камчатским свиноводам: потребность населения в свежем мясе они удовлетворяют достойно. Причем разделка свинины отрегулирована ими таким образом, чтобы ценовой диапазон варьировался на все вкусы и запросы. Охлажденная свинина сейчас присутствует на камчатских прилавках круглый год, что позволяет нам хотя бы в половине случаев отказаться от покупки замороженного мяса в пользу свежего. Радует и появление конкуренции на этом рынке. Свинина от разных производителей воспринимается покупателями с разными предпочтениями по-разному, а возможность выбора в таком щепетильном вопросе – это всегда хорошо.

Особенно порадовали в этот раз прилавки камчатской птицефабрики. «Пионерская» представила довольно широкий ассортимент продукции из мяса птицы, столь популярного сейчас у приверженцев диетического питания. Вареные колбасы, ветчина, рулеты и сосиски – все это вдобавок к традиционным яйцам и охлажденной курятине – вызвали у покупателей и посетителей ярмарки огромный интерес. Рядом весело квохтали живые несушки-пеструшки, а «пионерский» петух с великолепным гребнем на голове победно оглашал ярмарку раскатистым «кукареку»!

Дополнили все это частники, привезя на ярмарку тушки охлажденных гусей, выращенных на домашних подворьях.





Кулебяки, калачи – все на стол мечи!

Настоящим украшением «Елизовской осени» по традиции стали ряды камчатских хлебопеков. Конечно, Камчатка самостоятельно не выращивает зерно, но то, что творят наши пекари, – настоящее искусство! В этот раз пряничные самовар с гармонью, пряничные медведи и огромный хлебный рог изобилия собирали вокруг себя всех. Наверное, самые яркие фото с ярмарки с этими искусными изделиями принес домой каждый. Все, от мала до велика, выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться у этой красоты.

Попробовать все, что испекли к ярмарочному дню хлебопеки, было просто невозможно! Слойки, пирожки, булочки, конвертики, треугольнички, кулебяки с начинками из всего, что только можно представить. Печенье, пряники, пирожные, ватрушки и простой хлеб – ароматы от всего этого витали над ярмарочной улицей просто невероятные! А самым популярным украшением ярмарки стала связка сушек-малышек: и дети, и взрослые прогуливались по рядам, надев эти связки на шею, как в старые добрые времена русских народных гуляний.

Несмотря на то, что как раз хлеб и выпечку, казалось бы, можно купить в любом магазине или киоске, к прилавкам со всем этим изобилием стояли настоящие очереди. Ведь здесь все было свежайшее, так сказать, только из печи!

Отдельная радость – модные нынче бургеры от Петропавловского хлебокомбината, которые заботливые продавцы собирали прямо на глазах у покупателей. Вереница детворы не отходила от бургерной, с удовольствием наблюдая за тем, как «рождается» в умелых руках их любимая еда – булка с начинкой.





К борщу!

Но, конечно, самая бойкая торговля шла все-таки в рядах овощеводов. Несмотря на то, что, по мнению многих посетителей, цены на овощи оказались весьма не бросовыми, ко многим из прилавков пробиться было трудно. А были эти прилавки самыми яркими и пестрыми. Картофель всех цветов – от желтого до розового и ярко-бордового (от 50 рублей за килограмм), ярко-зеленая сладкая на вкус камчатская белокочанная капуста, кудрявая цветная и брокколи (от 180 руб. за килограмм), оранжевая морковь, бордовая свекла (от 40 руб. за килограмм) – из всего этого ароматный борщ складывался в голове сам собой. Просто невозможно было уйти от этих прилавков с пустыми руками.

Народ охотно закупал огурчики (180 рублей за килограмм), присматривался к кабачкам (от 100 руб. за килограмм) и патиссонам (от 200 руб. за килограмм), подбрасывал, прикидывая вес, тыквы (от 150 руб. за килограмм). Тыкв, кстати, в этот раз было на удивление много – и зеленых, и шафранно-желтых, и почти белых. Видно, что камчатские овощеводы научились их выращивать уже не только ради забавы, но и для зимнего хранения.

Мы не смогли пройти мимо солнечной репы. Продавалась она по 200 рублей за килограмм, что недешево. Но сладкий вкус и сочность корнеплода свою дороговизну оправдали. Еще очень порадовал камчатский чеснок, которым торговали частники (100–150 рублей за головку). Крупный фиолетово-розовый, налитой! Пахнет настоящим чесноком не в пример китайскому недоразумению! Этот точно убережет от простуды и гриппа, да и вприкуску с борщом будет по-настоящему остреньким.

Одной из самых популярных покупок стал на ярмарке молодой картофель. Причем овощеводы представили на продажу его самые разнообразные сорта – от популярных голландских до привычных нашему вкусу камчатских. Почти весь он был мытый, а потому просто манил своими округлыми блестящими бочками – сварить его прямо в шкурке, приправить маслицем и укропом. Сами картофелеводы пока не рисковали делать прогнозы на его общий урожай. Говорили, что картофелю расти и наливаться еще как минимум две недели. А при хорошей погоде это время еще может дать хорошую прибавку к урожайности. Но общее их мнение было таким: хоть лето и не слишком радовало теплом, без картофеля и капусты Камчатка точно не останется!





Все мы немножко крестьяне

Медовых прилавков на ярмарке тоже оказалось немало. Присутствовал на них и камчатский мед, и привозной. Цены на него не слишком отличались от привычных розничных, зато с пчеловодами можно было поговорить обо всех пасечных премудростях, узнав много интересного.

Еще из «сладенького» были на ярмарке камчатские ягоды. Крыжовник и красная смородина шли по 150 рублей за большой пивной стакан. Кто-то говорил, что это дорого, а кто-то сетовал на то, что не было малины: ее разобрали в самом начале ярмарки. Брусника и клоповка традиционно в ценах были впереди всех и предлагались по 600 рублей за литр. Народ сокрушенно цокал языками, но все-таки ягоду брал: зима близко, а без этих камчатских витаминов никак не обойтись.

Торговля саженцами и рассадой шла на удивление бойко. Разбирали и лилии, и кусты смородины и крыжовника, и саженцы войлочной вишни, и молодые кустики клубники, и даже острые перцы в горшках. Смотреть на все это было отрадно: живущие на суровой камчатской земле люди, несмотря ни на что, все-таки в душе своей – селяне и крестьяне, тянутся к деревенскому труду, холят и лелеют свои насаждения – кто на гектарах, кто на маленьких дачных участках, а кто и просто на подоконниках.

Уже покидая ярмарку, народ с полными сумками, корзинами и рюкзаками с удовольствием останавливался у сцены послушать казачьи песни, посмотреть задорные детские пляски, попритопывать в такт музыке и даже подпеть артистам. Многие говорили о том, что такую же ярмарку нужно проводить и в Петропавловске, ведь, несмотря на ворчание по поводу цен, такое изобилие в одном месте людям очень нравится.





Светлана СОЛОВЬЕВА