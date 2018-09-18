Владимир ПУТИН: Нужна национальная программа развития Дальнего Востока страны

Президент РФ выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В нем также принял участие губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

Владимир Путин заявил, что правительству страны будет дано поручение подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, которая будет утверждена указом Президента РФ.

«Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься. Нужно стремиться к тому, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых», – сказал Президент страны.

Он добавил, что темпы роста экономики макрорегиона в год должны составлять не менее шести процентов. Кроме того, Владимир Путин заявил, что национальная программа должна быть разработана в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными и деловыми объединениями.

«Действительно важно, чтобы свои предложения могли внести субъекты Дальнего Востока. Работа с федеральным центром ведется очень плотно. Правительство страны нас слышит, во многих вопросах федеральные министерства и ведомства идут навстречу. Вместе с тем именно здесь, на местах, можно в полной мере оценить потребности территории и ее жителей. Разумеется, Камчатский край свои предложения в ближайшее время разработает и внесет», – сказал губернатор края Владимир Илюхин.

Президент страны отдельно перечислил основные направления будущей национальной программы: качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом. Владимир Путин отметил, что документ должен предусмотреть особые меры демографического развития и поддержки семей.

«Мы всегда уделяли много внимания развитию социальной инфраструктуры, но сейчас на это делается особый акцент. Строительство больниц, школ, детских садов и других социальных объектов – этим Камчатский край вплотную будет заниматься в ближайшие годы», – добавил Владимир Илюхин.