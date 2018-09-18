Алхалалалай: рекордный танец

Новым рекордом завершился юбилейный, 30-й ительменский обрядовый праздник Алхалалалай. Традиционный танцевальный марафон коренных народов полуострова длился на 11 минут дольше, чем в прошлом году.

Старт ительменскому Алхалалалаю был дан 15 сентября в этнографической деревне «Пимчах» в селе Сосновка Елизовского района. По традиции праздник начался с древних обрядов благодарения природы за дарованный урожай и очищения. Затем гости деревни смогли стать участниками конкурсов – песен на ительменском языке, гримас, лучшую хозяйку – «Мимсх Алхалалалай» и лучшего хозяина «ЛьвиИхльх», а также участниками мастер-классов по вырезанию хантайчиков, по выделке крапивы и плетению изделий, по росписи медальонов из глины и др.

Со словами приветствия и поздравлением с праздником ительменского народа к жителям полуострова обратился губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он напомнил, что благодаря энтузиазму жителей села Ковран, восстановивших обряд, праздник остается живым олицетворением национальных обычаев и традиций ительменов Камчатки, а ительменская культура, представленная знаменитым народным коллективом «Эльвель», широко известной далеко за пределами полуострова.

Самым ярким событием праздника стал танцевальный марафон, участники которого каждый год ставят новый рекорд по продолжительности танцев – в прошлом году он составил 16 часов 50 минут.

Как и ожидалось, открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края, стартовавший в субботу вечером, завершился в воскресенье утром.

«Во «взрослом» марафоне приняли участие 24 пары. Пары танцевали 17 часов и 1 минуту. По решению профессионального жюри из 10 пар выбрали три лучшие. Жюри оценивало не только выносливость, но и исполнительское мастерство. Победителями марафона и обладателями главного приза губернатора Камчатского края – 200 тысяч рублей – стали Татьяна Инданова (ансамбль «Нургэнэк», Анавгай) и Артем Уваров («Уйкоаль», Хаилино). Второе место и приз 150 тысяч рублей завоевали Анна Манько (Петропавловск-Камчатский) и Леонид Соколов (ансамбль «Ярар Тор», Магадан). Третье место заняли Евгений Тонток и Валентина Эккуль («Ярар Тор», Магадан). Они получили в качестве награды 100 тысяч рублей», – рассказали представители министерства культуры края.

Кроме того, перед танцевальным марафоном в номинации «Танец любви» победителями стали Анна и Егор Индановы. Титул «Самая аутентичная пара» завоевали Ирина Делянская (Аянка) и Денис Вавакко (Хаилино). Всех победителей наградили памятными и денежными призами.

Напомним, в 2018 году обрядовый праздник прошел как часть программы недели национального народного творчества «Традиции предков – в новый век».





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края





«Золотые родники»: фестиваль завершил большой гала-концерт

В Камчатском театре драмы и комедии состоялся гала-концерт V Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники».

От имени губернатора Камчатского края артистов и зрителей мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства региона Владимир Пригорнев. Он поблагодарил всех, кто помогает сохранять культурное богатство многонациональной России, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, любви и процветания.

Концерт был подготовлен в форме спектакля, участниками которого стали известные творческие коллективы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Помимо прославленных камчатских коллективов в нем приняли участие более 300 артистов и мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Магаданской и Томской областей, Красноярского края, Белоруссии и Кубы.

Напомним, в 2013 году камчатский фестиваль «Золотые родники» вошел в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, интересных для туристов. В программу фестиваля традиционно входят мастер-классы по национальной хореографии и устному фольклору коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, концерты и выступления лучших национальных творческих коллективов.