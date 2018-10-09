Победителя конкурса граффити назовут в День города

Обрел жизнь последний эскиз конкурса граффити «Город в красках». Рисунок нанесен на стену трансформаторной подстанции, расположенной в центре Петропавловска на улице Красинцев, 32.

Всего в результате отборочного этапа, который состоялся в июле, было отмечено 9 работ. Их авторство принадлежит камчатским граффитистам Кириллу Буюкли, Андрею Волкову, Михаилу Козычу, Павлу Лескову, Артему Маковскому.

Материалы для творчества художникам были предоставлены организатором – управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации краевой столицы. Локации будущих арт-объектов отбирались совместно.

Сегодня работы уличных художников украшают остановочный павильон на Аллее Флота, техническое строение Океанрыбфлота на Озерновской косе, стену магазина на ул. Ключевской, 51, трансформаторные подстанции на улицах Красинцев, 32, Ленинградская, 114, Тушканова, 2, пр. Победы, 33 и Виталия Кручины, 6/1.

«Сейчас к работе приступила оценочная комиссия, – рассказали представители управления. – В ее состав входят представители администрации города, службы благоустройства, управления капитального строительства и ремонта, детской художественной школы Петропавловска. Жюри оценит технику авторского исполнения, точность воплощения эскиза, органичность работы».

Комиссия примет решение до 15 октября. Церемония награждения состоится 17 октября в рамках празднования Дня города. Победители будут удостоены денежных премий и дипломов.





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО