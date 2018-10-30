В Петропавловске-Камчатском отметят День народного единства

В воскресенье, 4 ноября, в краевой столице пройдут мероприятия в честь государственного праздника – Дня народного единства.

Торжества стартуют в центре города в полдень. С главной сцены у стелы Города воинской славы горожан поздравят представители камчатской региональной общественной организации «Содружество». Будет возложен «Венок Мира» к стеле «Город воинской славы».

В 13 часов лучшие творческие коллективы начнут концертную программу – фестиваль «Вместе мы едины». В продолжение праздника с 15 до 16 часов свои номера представят победители городского вокального конкурса «Твой звездный час». С 16 до 17 для горожан будет организована музыкальная программа «Музыка России».

Одновременно в течение дня в центре Петропавловска будут работать тематические площадки: «Русские забавы», «Славянские хороводы», «Музей «Город воинской славы», «Пункт отбора на военную службу по контракту», «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» – для детей, фотозона. Любители спорта смогут принять участие в акции «Зарядка с чемпионом».

С 13 до 17 часов на береговой линии Авачинской губы пройдет корякский обрядовый праздник Хололо.

В течение дня будут работать точки розничной торговли и полевые кухни. Можно будет согреться горячим чаем, а также отведать блюда кухонь народов России.

Праздничные мероприятия на площади завершатся в 17 часов.

В день празднования движение в центре Петропавловска будет перекрыто с 11 до 17 часов по улице Озерновская Коса.