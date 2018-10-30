В Петропавловске-Камчатском отметят День народного единства

В воскресенье, 4 ноября, в краевой столице пройдут мероприятия в честь государственного праздника – Дня народного единства.

Торжества стартуют в центре города в полдень. С главной сцены у стелы Города воинской славы горожан поздравят представители камчатской региональной общественной организации «Содружество». Будет возложен «Венок Мира» к стеле «Город воинской славы».

В 13 часов лучшие творческие коллективы начнут концертную программу – фестиваль «Вместе мы едины». В продолжение праздника с 15 до 16 часов свои номера представят победители городского вокального конкурса «Твой звездный час». С 16 до 17 для горожан будет организована музыкальная программа «Музыка России».

Одновременно в течение дня в центре Петропавловска будут работать тематические площадки: «Русские забавы», «Славянские хороводы», «Музей «Город воинской славы», «Пункт отбора на военную службу по контракту», «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» – для детей, фотозона. Любители спорта смогут принять участие в акции «Зарядка с чемпионом».

С 13 до 17 часов на береговой линии Авачинской губы пройдет корякский обрядовый праздник Хололо.

В течение дня будут работать точки розничной торговли и полевые кухни. Можно будет согреться горячим чаем, а также отведать блюда кухонь народов России.

Праздничные мероприятия на площади завершатся в 17 часов.

В день празднования движение в центре Петропавловска будет перекрыто с 11 до 17 часов по улице Озерновская Коса.

день народного единства
56

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых