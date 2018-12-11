Улётные билеты в продаже!

12 января авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока.

Воспользоваться льготными перевозками в экономклассе могут граждане в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III групп; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

С этого момента офисы продаж «Аэрофлота» были переведены на усиленный режим работы, чтобы разгрузить образовавшиеся очереди. Кроме того, для удобства пассажиров был увеличен срок бронирования субсидированных билетов. С 15 января этот срок составляет 7 суток. Ранее забронированные по телефонной горячей линии билеты необходимо было выкупать в течение 72 часов. По большей части именно этот короткий срок бронирования заставлял камчатцев занимать очереди в кассы «Аэрофлота» чуть ли не ночью.

Добиться увеличения срока бронирования помогла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая после многочисленных обращений жителей Камчатки провела переговоры с руководством «Аэрофлота».

Напомним, что тарифы на субсидированные авиаперевозки по маршруту Петропавловск-Камчатский –Москва, как и в прошлом году, составляют 7 500 рублей, по маршруту Петропавловск-Камчатский – Владивосток – 6 тысяч рублей, Петропавловск-Камчатский – Хабаровск – 2,5 тысячи рублей.

Приобрести субсидированные авиабилеты через интернет нельзя. Но кроме касс «Аэрофлота» их все-таки можно оформить в офисах продаж агентов, где нет катастрофических очередей. Правда, здесь за оказанные услуги за каждый билет взимается дополнительная плата.