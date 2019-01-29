Счета за ЖКУ – в Камчаткомагропромбанке? Вам не о чем беспокоиться

Жители Петропавловска-Камчатского могут оплачивать счета за потребленные коммунальные услуги в обычном режиме. Об этом сообщают в расчетно-кассовом центре краевой столицы.

Несмотря на недавний отзыв лицензии у Камчаткомагропромбанка, в котором находились в том числе счета ресурсоснабжающих и иных организаций, платежи можно производить по тем квитанциям, которые уже разосланы горожанам.

Накануне расчетно-кассовый центр Петропавловска направил письма во все банки и организации, принимающие оплату за коммунальные услуги от населения, с указанием реквизитов муниципального Камчатпрофитбанка.

«Горожанам не о чем волноваться. Несмотря на то, что в квитанциях указаны старые реквизиты Камчаткомагропромбанка, оплата будет проведена через счета Камчатпрофитбанка, а в дальнейшем через Сбербанк. Работа над соглашением уже начата, – пояснили представители РКЦ. – Поэтому горожане могут оплачивать коммунальные услуги, как они делали это ранее. Средства поступят по назначению».