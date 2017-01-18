Капитальная замена: новым руководителем фонда капитального ремонта назначена Оксана БУХОНИНА

Приказом министерства ЖКХ и энергетики региона генеральным директором Фонда капитального ремонта Камчатского края назначена Оксана БУХОНИНА. Решение было принято по итогам конкурса на замещение вакантной должности руководителя фонда капремонта. Кандидатов отбирали в три этапа: соответствие квалификационным требованиям, тестирование и собеседование.

В своем первом интервью в новой должности Оксана Бухонина рассказала о видении текущих проблем в капремонте и стоящих перед фондом задачах.

– Проблемы капитального ремонта для вас не новы, ведь вы работаете в фонде не первый год. С чего вы планируете начать как новый руководитель? Какие задачи первоочередные?

– Фонду капитального ремонта с самого начала было тяжело доказывать населению свою необходимость. «Новые поборы», – именно так отреагировало население на очередные квитанции, которые стали приходить из фонда. Но за годы работы фонд показал неплохие результаты: выполнены работ на 3 200 объектах на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Благодаря большому объему выполненных работ и существенному повышению их качества жители Камчатки поверили в эффективность программы, что подтверждается ростом платежей по взносам на капремонт. Поэтому основная задача на ближайшую перспективу – сохранить набранные темпы работ, выполнять ремонт еще более качественно и с опережением плановых графиков, ведь впереди достаточно амбициозная цель – до 2043 года в Камчатском крае нужно отремонтировать почти 3 тысячи домов.

– Какова собираемость взносов в регионе в цифрах?

– С начала деятельности фонда на счет регионального оператора поступило более 2,1 млрд рублей в виде взносов на капитальный ремонт, при этом в динамике собираемость возросла на 27 процентов: с 71 до 98 процентов. Принципиальной позицией фонда по-прежнему является обеспечение возможности оплаты без комиссии, при этом расходы на комиссионное вознаграждение платежным агентам и кредитным организациям фонд берет на себя.

– Капитальный ремонт проводится только за счет граждан или государство вносит свою лепту в сохранность домов?

– Обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт целиком и полностью лежит на плечах собственников, однако правительство Камчатского края не оставило собственников один на один с решением такого важного вопроса. Ежегодно из бюджетов различных уровней на капитальный ремонт выделяется около 500 млн рублей, благодаря чему удается отремонтировать не один десяток домов.

– Работа по подготовке к проведению капитального ремонта на этот год уже начата?

– Процесс только подготовки к капитальному ремонту занимает более полугода: от принятия решений собственниками до заключения договора с подрядной организацией. Поэтому подготовка к работам текущего года у нас началась еще в мае 2018 года. Сейчас активно отыгрываются аукционы и заключаются договоры на работы. А учитывая сезонность проведения работ по некоторым видам объектов, у подрядчиков есть время подготовиться к этим работам: закупить и доставить необходимые материалы, подготовить специалистов.

– Какие планы на капитальный ремонт в этом году? К кому придет долгожданный капитальный ремонт?

– В этом году по программе капитального ремонта планируется провести капитальный ремонт 419 объектов общего имущества, а конкретнее отремонтировать 93 кровли, 30 фасадов, 290 инженерных систем. Также будет разработана проектная документация для 425 объектов. На капитальный ремонт в 2019 году потратят более 1,5 млрд рублей.

Ознакомиться с полным перечнем работ на текущий год может любой желающий на официальном сайте фонда капитального ремонта fkr.kamchatka.ru или у специалистов фонда по телефону 8 (415-2) 42-09-63.





Беседовал Сергей ПЕТРОВ







Справка

Оксана Бухонина родилась в 1972 году, имеет два высших образования по специальности «экономист» и «менеджер государственного и муниципального управления». Более 15 лет занимала руководящие должности, в том числе в органах государственной власти региона и органах местного самоуправления. В Фонде капитального ремонта Камчатского края работает с 2014 года.