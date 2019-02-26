Возможность получить литературную премию имени В.К. Арсеньева появилась у камчатских авторов

Продолжается прием работ на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, учрежденной по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Целью премии является популяризация творчества современных деятелей литературы и искусства, пишущих о Дальнем Востоке, что, по мнению организаторов, будет способствовать повышению уровня и качества знаний населения России и мира об эффективном развитии региона, о новой жизни Дальнего Востока.



«Уверен, что премия внесет свой весомый вклад в развитие литературы Дальнего Востока, поможет живо и убедительно показать Дальний Восток как мощную, современную, передовую и интересную часть России, как территорию приоритетного развития страны на весь XXI век», – отметил Юрий Трутнев.



Дальневосточный регион не раз покорял сердца великих русских классиков. Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова, «На Востоке» С.В. Максимова, «Шаг за шагом» И.В. Федорова-Омулевского, «Остров Сахалин» А.П. Чехова до сих пор вызывают неподдельный интерес у читателей. Вдохновляет Дальний Восток литераторов и сегодня. Именно поэтому было принято решение об учреждении премии.

Премия будет присуждаться отечественным и иностранным авторам лучших произведений на русском языке на темы дальневосточной жизни в трех номинациях: «Длинная проза» — романы, «Короткая проза» — рассказы, повести, новеллы, блоги о Дальнем Востоке (1 лауреат), «Проза для детей».

Прием работ продлится до 30 июня 2019 года.

Авторитетное жюри, в состав которого войдут профессиональные литераторы, деятели культуры, науки, общественные, государственные деятели, журналисты и предприниматели, назовет лауреатов премии в середине декабря, на следующих «Днях Дальнего Востока» в Москве.

В шорт-лист премии попадут не более 5 произведений.

Подробную информацию можно узнать на сайте: премияарсеньева.рф.