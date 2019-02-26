Камчатский край: десятилетие в фотографиях и документах

Камчатский край: десятилетие в фотографиях и документах

В 2018 году в свет вышел фотоальбом «Камчатский край. XXI век». 14 февраля 2019 года в Камчатской краевой научной библиотеке состоялась его презентация.

Фотоальбом был выпущен издательством «Русский остров» во Владивостоке и приурочен к 10-летию со дня образования Камчатского края. В него вошли работы более чем 20 фотографов.

Авторами альбома выступили известные камчатские фотомастера Игорь Вайнштейн, Александр Петров и Владимир Зыков. Их тройственный автопортрет напомнил многим известное с советских времен изображение классиков марксизма-ленинизма – Ленина, Маркса, Энгельса. «Классики камчатской фотографии» на шутливые параллели не обиделись.

На счету фотографов, всех вместе и лично каждого, немало профессиональных достижений и вышедших в свет фотоальбомов. «Камчатский край. XXI век» – особенный труд по масштабу и содержанию. Фотографии в книгах альбома стали дополняться исторической и просто интересной информацией. В фотоальбоме «На берегах Авачи», выпущенном к 165-летию Обороны Петропавловска, впервые появляются страницы истории. В книге Игоря Вайнштейна и Александра Петрова «Петропавловск-Камчатский. Двенадцать месяцев», посвященной 270-летию столицы края, публикуются вырезки из старых газет. Авторами фотоальбома «Камчатский природный парк «Налычево» стали Владимир Зыков и Александр Петров.

Постепенно превращаясь в творческое трио, авторы знакомят своих зрителей с районами Камчатки. «Отсюда началась Камчатка» – фотоальбом об Усть-Большерецке. Этот рыбный район авторы «освоили» первым, работая над серией альбомов о районах края. В нем тоже есть история, сохраненная благодаря газетам прошлых лет. Так появляется возможность познакомиться с прошлым и настоящим родного края, увидеть и прочитать.

«В каждом нашем новом альбоме в разделе, посвященном истории, помимо газетных вырезок, разбитых на десятилетия, публикуются также старые фотографии. Абсолютное их большинство не из свободного доступа – они публикуются впервые. Часть из них находится в частных коллекциях, часть – в фондах Государственного архива Камчатского края», – рассказал Александр Петров.

Министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова поздравила авторов с выходом в свет нового издания. «200 экземпляров фотоальбома уже приобрела детская библиотека. Для детей это очень ценное издание, потому что именно по таким книгам и надо изучать наш край. Ведь в фотоальбоме удивительным образом собраны все административные районы полуострова», – отметила министр.

В альбоме действительно представлены все районы. Яркие фотографии показывают динамику развития края, его современность, масштабы социально-экономических преобразований, праздники, достопримечательности, культурные традиции. В результате получился альбом, полный современных и архивных фотографий, интересных гравюр и картин. В нем нет фотокадров, отражающих проблемы края. На этот вопрос молодым коллегам ответил Игорь Вайнштейн: «Это другая работа, другая съемка. Проблемы нужно поднимать в журналистике, а в фотоальбом такие вещи не годятся. Когда мы составляли альбом, нас не волновала возрастная категория авторов фотографий. Главное, чтобы фотография была интересно подана. Иногда не очень профессионально, но с душой».


Марина СМИРНОВА

презентация
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