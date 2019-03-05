А кочегары думали, театр переехал…

8 марта 1964 года запомнилось жителям Петропавловска не только праздничными мероприятиями, но и еще одним важным событием, которое многие ждали с нетерпением. В областном центре открылось новое здание драматического театра. Первыми гостями театра стали участники торжественного заседания, посвященного Международному женскому дню.

Старое здание театра, построенное в 1939 году, было одноэтажным и деревянным с небольшим зрительным залом. Оно уже давно стало слишком маленьким для быстрорастущего города, население которого за 25 лет увеличилось больше чем втрое – с 35 до 118 тысяч человек.

Строительство нового здания театра, рассчитанного на 600 мест, началось в марте 1959 года и продолжалось ровно пять лет. Его проект заказывали в Москве в проектном институте «Гипротеатр». Строительство вело СМУ-6 (строительно-монтажное управление) треста «Камчатрыбстрой». В одной из своих докладных председателю облисполкома за 1962 год главный архитектор города Э. Тавровский указывал, что строительство затягивается, так как здание драмтеатра было «довольно сложным» по своему конструктивному решению.

Необходимо отметить, что в этот же период в городе осуществлялось также строительство еще нескольких крупных объектов, не менее значимых, чем драмтеатр. Среди них – главный корпус педагогического института на ул. Пограничной, политехникум на ул. Ленинградской (это здание в итоге передали мореходному училищу), морской вокзал (снесен в 2011 году), Домкультуры СРВ (на 530 мест) и хлебозавод.

Однако именно строительство театра стало самым дорогим. Согласно смете его стоимость составила почти два миллиона советских рублей (более точная цифра – 1 878,2 тысячи рублей). Для сравнения: здание морского вокзала, согласно этой же смете, обошлось государству в 1 313,6 тысячи рублей.

Место под строительство было выбрано совсем рядом со старым зданием – на пятачке между подножием Никольской сопкой и Култучным озером на ул. Ленинской. Старая 7-летняя школа им. Горького, находившаяся на этом месте, была разобрана. Перед будущим зданием театра располагался небольшой рынок, который назывался просто «менкой», а на склонах сопки – деревянные жилые дома.

Заметим, что на оформление площади рядом с театром, которую в документах с 1962 года уже стали называть «Театральной» (хотя официального решения о присвоении площади названия «Театральная» горисполкомом принято не было), подготовили отдельный проект с самостоятельной сметой. На этот раз к москвичам обращаться не стали: проект выполнили в камчатском отделении Дальгипрорыбпрома. Смету утвердил Камчатский облисполком 29 июня 1962 года: «Представленную петропавловским горкомхозом… смету по рабочим чертежам на строительство Театральной площади в г. Петропавловске-Камчатском в сумме 447,70 тысячи рублей – утвердить».

Строительство нового здания театра, 1962 г.



Как часто бывает, срок сдачи здания в эксплуатацию затягивался. Сначала строители обещали артистам «переселение» в новый дом в январе, затем – чуть позже. В начале февраля 1964 года газета «Камчатский комсомолец» сообщала, что зрителям тоже «досталось» от этой неопределенности: иногда на спектаклях, проходивших в старом здании, приходилось сидеть в шубах и пальто, потому что «кочегары думали, что театр уже переехал в новое здание, поэтому забывали топить».

И хотя коллектив театра переехал в новое здание в начале марта, акт Государственной приемочной комиссии был подписан только в конце месяца – 27 марта. Однако и в летний период 1964-го продолжались работы по оформлению фасада и благоустройству территории драматического театра: проводилось озеленение и асфальтирование.

К сожалению, в краевом архиве не сохранилось фотографий внутренних помещений нового театра. Но подробное описание нашлось в репортаже «Камчатской правды» от 8 марта 1964 года: «Просторные холлы, удобные залы, изящество и одновременно простота отделки… Теплый свежий воздух струится из колориферов – отопление воздушное… Современная мебель, современные интерьеры и, главное – гармоничное сочетание цветовых оттенков. Их не так уж и много – два сиреневых, зелень и бирюза, вишневый, оранжевый, терракота… Ажурные, легкие решетки удачно маскируют системы отопления». Для лучшей акустики полы покрыли новым для того времени материалом – релином, который стали массово выпускать только в конце 1950-х годов.

«Камчатский комсомолец», в свою очередь, отмечал: «Сцена у нас сейчас как в большом московском театре, поэтому больше простора и фантазии у режиссера, художников, осветителей…» Практически сразу коллектив приступил к репетициям популярного в то время спектакля о В.И. Ленине «Между ливнями», премьера которого состоялась уже 19 марта.

Всего через 12 лет – 22 октября 1976 года – Камчатским облисполкомом было принято решение о капитальном ремонте областного драматического театра, так как «здание… не соответствует требованиям эксплуатации». Возможно, одна из причин ремонта была в ином. В это время в Петропавловске шло строительство площади им. В.И. Ленина и нового здания Дома Советов. Капитальный ремонт существенно изменил фасад драмтеатра, и по стилю он стал похож на здание облисполкома. Таким образом, площадь превратилась в единый архитектурный ансамбль. А после открытия в 1978 году памятника создателю первого в мировой истории социалистического государства площадь получила новое (и официальное) название – площадь им. В.И. Ленина. Таким образом, Театральной она пробыла совсем недолго – всего 16 лет.

Очередной реконструкции пришлось ждать дольше – почти 30 лет. Зданию театра уже действительно был необходим капитальный ремонт. Масштабные работы начались в 2007 году и завершились в январе 2010-го.

Вот уже больше полувека – 55 лет – камчатский театр, обретя третье «лицо», остается верен родным стенам. Сменив в очередной раз облик, театр по-прежнему остается одним их столпов камчатской культуры.





Анастасия СЕСИЦКАЯ, начальник отдела публикации и использования документов КГКУ «Государственный архив Камчатского края»

Фото из фондов архива