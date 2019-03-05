Проект ПАО «НОВАТЭК» реализуется согласно дорожной карте

Проект ПАО «НОВАТЭК» реализуется согласно дорожной карте

Уже сегодня руководство компании-инвестора заявляет о намерении воплотить на Камчатке и ряд социальных программ в области медицины и спорта.

На Камчатке с рабочим визитом побывал заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Соловьев. Ряд совещаний с его участием по поручению главы региона провел заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь.

Стороны, в частности, обсудили создание пограничного пункта пропуска в Бечевинской бухте. На совещании также присутствовали начальник пограничного управления ФСБ России по Камчатскому краю, начальник Камчатской таможни, капитан морского порта Петропавловск-Камчатский, руководитель петропавловского филиала ФГУП «Росморпорт» и представители других ведомств.

Расширение границ морского порта Петропавловск-Камчатский на акваторию Бечевинской бухты необходимо инвестору для работы с иностранными судами, которые будут подходить к терминалу для перевалки сжиженного природного газа. Заявку на расширение границ порта ПАО «НОВАТЭК» планирует подать в первом квартале этого года.

«Ничего не меняется и по объемам, и по срокам реализации проекта. Концепция развития транспортного коридора Северного морского пути, восточной оконечностью которого является Камчатка, остается прежней. Реализация проекта ПАО «НОВАТЭК» должна дать стимул развитию сопутствующих видов бизнеса: судоремонту, бункеровке судов, привлечь в порты полуострова другие суда и грузы. Параллельно мы ведем работу с нашими партнерами из Ленинградской области, которые создают у себя на территории глубоководный порт и планируют строить на Камчатке причалы для транспортировки контейнеров и генеральных грузов по Северному морскому пути. Поэтому синергетический эффект от проекта ПАО «НОВАТЭК» мы видим уже сейчас», – подчеркнул Юрий Зубарь.

Заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Соловьев отметил, что важным шагом для реализации проекта строительства терминала по перевалке СПГ стало принятие Государственной Думой страны в первом чтении поправок в закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ», в соответствии с которыми в границы ТОР могут быть включены и акватории водных объектов.

«Мы планируем, что уже во втором полугодии 2019 года дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК» подаст заявку на получение статуса резидента ТОР «Камчатка». Реализация проекта идет в строгом соответствии с дорожной картой. Вместе с тем мы планируем реализовать в крае и ряд своих социальных программ. Уже осенью мы постараемся привезти на Камчатку ведущих врачей узких специальностей, чтобы они осмотрели нуждающихся в консультации детей и при необходимости госпитализировали их в медицинские центры Дальнего Востока или Москвы. Кроме того, ПАО «НОВАТЭК» является генеральным партнером всех сборных России по футболу, поддерживает развитие детского футбола. Эту работу мы также планируем продолжить на Камчатке», – сказал Денис Соловьев.

ПАО «НОВАТЭК» будет доставлять сжиженный природный газ с «Ямал СПГ» и в будущем «Арктик СПГ 2» танкерами ледового класса по Северному морскому пути в Бечевинскую бухту. Через терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем частных инвестиций в проект составит порядка 70 миллиардов рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса – 2022 год. Ожидается, что мощность терминала составит до 20 миллионов тонн в год, а период его функционирования превысит 40 лет.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

стратегический проект
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