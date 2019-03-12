Студентам – бесплатно!

В Вилючинске запустили бесплатный транспорт для студентов – автобусы отвозят учеников высших и средних учебных заведений на занятия в столицу края.

По словам врио министра образования и молодежной политики края Александры Коротковой, это сделано по поручению губернатора края по итогам его встречи со студентами камчатских вузов. После изучения проблем нашей молодежи, связанных с дорогой до мест обучения, из краевого бюджета было выделено 8 миллионов рублей на покупку двух автобусов.

В микрорайоне Приморском два ярко-желтых автобуса отходят от автостанции в 6.50. В свой первый рейс онивышли еще 13 февраля, но на остановке к этому времени собирается пока немного людей.

Из двух микрорайонов студенты едут по разным маршрутам. Автобус для учащихся средних учебных заведений идет из Приморского и следует по маршруту рейсового междугороднего автобуса 126к.

«На студенческом автобусе я доезжаю до остановки «Областная больница».Водитель спрашивает заранее, где нужно сделать остановку, – рассказывает студент КамГУ Евгений Дмитренко. – Насколько я знаю, второй автобус движется по объездной дороге».

Минутой позже подошел автобус из микрорайона Рыбачьего, для студентов вузов. К 6.50 он только прибывает на автостанцию. В Петропавловск он идет именно по объездной дороге, проезжая Северо-Восток, через «Силуэт» и тоже следует на КП. Но, как говорит водитель автобуса, разделение маршрутов по учебным заведениям – лишь формальность и вопрос удобства. «Я вожу студентов колледжей и техникумов. Могу довезти и студента вуза, но ему будет удобнее ехать на другом автобусе», – объясняет Владимир Щукин.

Чтобы добраться на таком автобусе, студенту необходимо предъявить проездной билет. У учащихся вузов он желтый, а у студентов среднего образования – серый. «На данный момент народу ездит не много, и я пока даже не смотрю проездной», – говорит Владимир и добавляет, что «даже если будет много народу, стоя ехать запрещено. Во время движения автобуса желательно быть пристегнутым».

«В целом мне стало добираться легче. Во-первых, дорога стала бесплатной, во-вторых, этот автобус удобнее и больше, чем рейсовый 124, на котором я добирался до учебы ранее. Сейчас я успеваю приехать к началу пар, несмотря на то, что в определенные дни мне потом приходится пересаживаться на городской автобус и ехать в центр. Занятия начинаются в 8.30, а на «Областную» я прибываю примерно в 8 часов», – рассказывает студент Евгений.

Студентка Камчатского политехнического техникума говорит, что первый раз поедет на бесплатном автобусе. «Я еще не ездила на этом автобусе. Знаю, что в Петропавловске он отходит от остановки «КГПУ» напротив торгового центра «Вега» в 16 часов, но я освобожусь гораздо раньше, поэтому поеду на 124-м». Другой автобус обратно начинает двигаться от той же остановки возле КамГУ.

Раньше студентам приходилось ехать из Вилючинска и обратно на междугороднем автобусе, который, как отмечают студенты, порой просто не выходил на маршрут. Такая дорога стоила около 200 рублей только в одну сторону.





Марина СМИРНОВА, студентка факультета журналистики ДВФУ