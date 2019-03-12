На Камчатке откроют горячую линию по вопросам подключения цифрового ТВ

1 апреля на территории Камчатского края заработает многоканальная телефонная линия. С ее помощью все жители полуострова смогут получить консультации по подключению цифрового телевидения.

Об этом в ходе рабочего совещания по вопросу отключения аналогового вещания сообщил вице-губернатор края Алексей Войтов. «Наша цель – максимально информировать камчатцев о грядущем отключении аналогового вещания. Каждый житель края должен быть готов к переходу на цифровое телевидение. Если возникнут трудности с выбором и настройкой оборудования для его приема, с 1 апреля можно будет обратиться за консультацией по телефону региональной горячей линии. Операторы подскажут, какие действия стоит предпринять, чтобы 3 июня 2019 года не остаться без телевизионного сигнала», – сказал Алексей Войтов.

Он отметил, что 15 марта начнется обучение волонтерских групп для работы с населением. Около 150 добровольцев будут учиться с учетом того, жителей какого муниципалитета им предстоит консультировать. С запуском горячей линии волонтеры будут готовы помочь с правильным выбором и подключением приемного оборудования.

«Также мы приняли решение о подомовых обходах на территории всех муниципалитетов края для дополнительного информирования жителей о предстоящем отключении аналогового вещания. Кроме того, территориальное отделение «Почты России» проинформировало нас о поставке во все населенные пункты края телевизионных приставок по фиксированной цене – 990 рублей. Главам муниципальных образований поручено проанализировать потребность населения в этих ТВ-приставках, чтобы в момент отключения у жителей была возможность прийти в любое отделение «Почты России» и приобрести необходимое оборудование», – добавил вице-губернатор.

Напомним, аналоговое телевещание на территории всей страны будет отключено 3 июня этого года. 28 населенных пунктов Камчатки не попадают в зону охвата цифровым сигналом. Чтобы не оставить местных жителей без доступа к телевидению, их подключат к спутниковому вещанию. Правительство региона одним из первых в стране запустило меру поддержки для отдельных категорий граждан, благодаря которой приобретение, доставка и установка комплекта спутникового телевидения в расчете на одно домохозяйство будут оплачены за счет средств краевого бюджета. Для получения материальной помощи на покупку комплекта спутникового телевидения гражданам необходимо обратиться к главе муниципального образования с заявлением установленного образца.

Добавим, уже сейчас можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02.