Рыбохозяйственная отрасль ДФО: строить флот на Дальнем Востоке

Губернатор Камчатского края принял участие в заседании подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

Ключевыми вопросами, которые обсуждали главы дальневосточных регионов и представители федеральных ведомств под председательством Юрия Трутнева, стали предоставление инвестиционных квот и возможность строительства рыболовецкого флота на верфях Дальнего Востока.

«Первый вопрос – совершенствование регулирования по программе инвестиционных квот. Есть несколько важных замечаний, связанных с процедурой приемки предприятий, которая вызывает у инвесторов нарекания. Мы договорились, что процедура будет доработана таким образом, чтобы инвестор понимал: если он выполнил все обязательства перед государством, он получит квоту в срок. Было много дополнительных зон контроля, без которых можно обойтись, так что нужно убрать их из нормативного регулирования», – сказал по итогам заседания заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Камчатские предприятия приняли активное участие в первых двух этапах «инвестиционной кампании», проводимой Росрыболовством в течение 2018 года: в разрезе Дальнего Востока – это треть судов, которые должны быть построены, и больше половины рыбоперерабатывающих заводов (3 судна и 8 заводов соответственно). Однако все три сейнера-траулера, которые поступят на Камчатку уже в этом году, строятся на северо-западе страны.

«В этом году мы заканчиваем строительство трех сейнеров-траулеров на прибалтийском заводе «Янтарь». Головной – «Ленинец», последующие – «Командоры» и «Ударник». Первое сейчас проходит швартовые испытания, затем – ходовые испытания, и мы надеемся, что в конце апреля – первых числах мая судно возьмет курс к берегам Камчатки. Остальные суда придут к концу года и приступят к производственной деятельности. Хочу отметить, что на том пути, который был пройден при реализации этого проекта, мы ощущаем значимую поддержку со стороны губернатора и правительства Камчатского края и по многим вопросам, действительно, получаем помощь», – рассказал председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов.

Участники совещания сошлись во мнении, что главной причиной отсутствия заказов со стороны инвесторов остается недостаточная конкурентоспособность судостроительных мощностей Дальнего Востока.

«Очень важно решение, которое было принято по итогам совещания, – это предложение Минпромторга РФ включить в постановление Правительства вопрос, связанный с субсидированием деятельности судостроительных предприятий Дальнего Востока, чтобы выровнять условия, в первую очередь финансовые, с северо-западом, где сегодня наши рыбаки строят суда. У Камчатки, в отличие от других ДВ-субъектов, есть опыт строительства флота на Дальнем Востоке. Это рыболовецкий флот, суда типа МРС (малый рыболовный сейнер), которые неплохо себя зарекомендовали и уже работают на полуострове, а также суда транспортного назначения. Конечно, мы будем продолжать работу и с Минпромторгом РФ, и с Росрыболовством, чтобы оказывать необходимую помощь камчатским рыбопромышленникам по обновлению флота, в том числе используя судостроительные мощности Дальнего Востока», – сказал губернатор края Владимир Илюхин.





Справка

На 1 января 2019 года добывающий флот Камчатского края составляют 464 единицы. Всего в Государственном судовом реестре зарегистрированы 623 рыбопромысловых судна.

Владимир ИЛЮХИН: «Мы продолжим оказывать помощь камчатским рыбопромышленникам по обновлению флота, в том числе ориентируясь на судостроительные мощности Дальнего Востока»