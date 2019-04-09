39 семей получат социальные выплаты и купят жильё

С начала года в крае 7 многодетных семей и семей с детьми-инвалидами воспользовались правом на социальные выплаты на покупку жилья, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

«Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в крае существует такая мера поддержки, как социальные выплаты. Это определенная денежная сумма, которая выделяется гражданам для самостоятельного приобретения квартир. В этом году на приобретение недвижимости в рамках этой программы из бюджета края выделены 177 миллионов рублей для семи семей. Планируем, что до конца года еще минимум 32 улучшат свои жилищные условия», – рассказала заместитель министра ЖКХ и энергетики края Елена Косова.

На получение социальных выплат могут претендовать граждане, в семье которых не менее 4 детей или не менее 3 одновременно рожденных детей в возрасте до 18 лет, а также одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3 детей в возрасте до 18 лет, проживающие не менее 5 лет в Камчатском крае.