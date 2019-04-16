Национальный день донора: акция по сдаче крови

Национальный день донора: акция по сдаче крови

19 апреля на Камчатской станции переливания крови с 8.30 до 12.00 ждут всех желающих принять участие в донорской акции. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края.

Кровь от доноров на Камчатской станции переливания крови принимают ежедневно, но особенно много людей приходит сюда в День донора. Национальный день донора посвящен в первую очередь тем, кто безвозмездно сдает свою кровь ради здоровья и жизни незнакомых людей.

20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с сильным кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. В память об этом событии в 2007 году в России был учрежден Национальный день донора, когда в российских городах традиционно проходят мероприятия с участием медицинских работников, представителей власти, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови, рассказали в министерстве.

Напомним, стать донором может любой здоровый гражданин, достигший 18 лет.

день донора
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