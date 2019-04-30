Календарь 6-12 мая 2019 г.

6 мая

Родился Сергей Витальевич Гаврилов, преподаватель КамчатГТУ, известный камчатский историк и краевед (1962 г.).

В 1941 году был организован камчатский отдел Географического общества СССР – Русского географического общества (РГО).

7 мая

Родился Евгений Леонидович Липаков, заместительминистра специальных программ и по делам казачества Камчатского края (1958 г.).

День образования хлебопекарного предприятия «Парни» (1999 г.).

В 1993 году в автомобильной катастрофе на трассе Петропавловск – Елизово погиб командующий Камчатской военной флотилией контр-адмирал Ю. Шуманин.

8 мая

День корабля – атомного подводного крейсера «Омск» (1993 г.).

9 мая

Родилась Екатерина Трифоновна Гиль, одна из первых солисток корякского академического ансамбля танца «Мэнго», заслуженная артистка РФ (1951 г.).

В 1987 году в Палане был открыт мемориал жителям округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

10 мая

Родился Станислав Петрович Кожан, президент ООО «Холдинговая компания «Новая книга», почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (1946 г.).

День образования ООО «Холдинговая компания «Новая книга» (1996 г.).

11 мая

В 1967 году на Камчатку прибыл с визитом Константин Симонов, известный советский писатель, журналист, один из руководителей Союза писателей СССР.

12 мая

В 1992 году в «свободное плавание» были отпущены цены на ликеро-водочные изделия. Талоны на алкоголь, действовавшие в Петропавловске несколько лет, по сути, приказали долго жить. В мае 1992 года цена за бутылку водки зашкаливала за 200 рублей.