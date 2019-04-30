Индустриальный парк «Нагорный» – более 1 700 рабочих мест

В территорию индустриального парка включат новые участки, что позволит создать условия для развития малого и среднего предпринимательства и новые рабочие места. Об этом рассказала заместитель председателя правительства края Марина СУББОТА.

«У инвестора возникла необходимость изменить план промышленного парка и включить в его проект дополнительные участки. На последнем заседании инвестиционного совета мы единогласно приняли решение о выделении инвестору четырех участков общей площадью 26 тысяч 129 квадратных метров. Появление парка «Нагорный» позволит создать 1 700 новых современных рабочих мест. Кроме того, по прогнозу объем налоговых поступлений от деятельности резидентов промпарка в бюджет всех уровней за 10 лет составит 1 миллиард 447 миллионов рублей», – сказала Марина Суббота.

Напомним, проект по созданию индустриального парка «Нагорный» получил поддержку на заседании инвестиционного совета. Тогда проект по созданию индустриального парка в Елизовском районе получил статус масштабного. Это дало право инициатору проекта обратиться за получением земельного участка в аренду без проведения торгов. Таким образом, присвоение проекту статуса масштабного позволит компании значительно ускорить процесс его реализации.

Индустриальный парк будет располагаться на территории промышленной зоны 19 километра трассы Елизово – Петропавловск-Камчатский. Его инициатором и оператором является ООО «Техсервис». Инвестор сообщил, что плановый объем инвестиций в инфраструктуру парка «Нагорный» увеличился с 356,9 миллиона до 391,9 миллиона рублей.

Парк будет представлять собой комплекс объектов, состоящий из земельных участков с производственными, административными, складскими и другими помещениями и сооружениями, обеспеченными энергоносителями, инженерной, транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производства. Весь комплекс будет обслуживаться единым оператором.

В промпарк войдут такие обслуживающие компании, как сбытовая компания, компания по предоставлению юридических, бухгалтерских, информационно-технических услуг, компания по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг, компании, решающие кадровые вопросы и вопросы логистики поставок сырья из других субъектов России и зарубежных стран, а также компания, предоставляющая услуги грузоперевозок, с большим парком автомобилей.

Добавим, развитие бизнеса в субъекте идет благодаря последовательной работе правительства Камчатского края, направленной на улучшение инвестиционного и делового климата в субъекте.