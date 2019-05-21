Искусство жить на даче: камчатцы любят и умеют

Ярмарки выходного дня в Камчатском выставочно-инвестиционном центре на Северо-Востоке успели стать доброй традицией, которую поддерживает правительство края, заботясь о бюджете и удобстве земляков.

Очередная большая торговля прошла здесь 17–19 мая и привлекла прежде всего тружеников-дачников. «Искусство жить на даче» – так называлась выставка-ярмарка, ставшая лейтмотивом этого настоящего праздника.

Как всегда, здесь можно было купить практически все и в одном месте на любой вкус и кошелек. Широкий ассортимент овощной, мясной, рыбной и молочной продукции, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия от камчатских производителей, выгодные ценовые предложения, курсирующий бесплатный автобус от ТЦ «Планета» – к этому благоденствию посетители ярмарок выходного дня успели привыкнуть.

Но нынешнюю ярмарку отличало буйство природных красок. Они не могли оставить равнодушными ни дачников-эстетов, заботящихся о красоте и гармонии каждого уголка своего загородного владения, ни тех, кто содержит свой участок просто для того, чтобы обеспечить семью вкусными и натуральными продуктами.

Дачную братию не могло не порадовать целое море рассады – ягод и овощей, красочных многолетних цветов, саженцев ягодных кустарников и деревьев, елочек самых немыслимых оттенков. Здесь предлагалось буквально все: от разноцветного щебня для украшения газонов до техники для зимнего и летнего обслуживания территории. И даже целые дачные домики, цены на которые приятно удивляли.

Ну а что касается хлеба насущного, здесь было представлено все, что камчатские умельцы-земледельцы способны вырастить в условиях экстремального для сельского хозяйства камчатского климата. А это не только разнообразные сорта картофеля, помидоров, огурцов и прочих овощей. И даже не только клубника, малина и смородина, давно ставшие для дачников полуострова вполне обыденными ягодами, которые они с легкостью научились выращивать. У наших дачников появились новые возможности для целого ряда экспериментов: посетив ярмарку, многие наверняка рискнут посадить у себя и яблоки, и груши, и сливы. Продавцы обещали, что предлагаемые ими сорта плодовых деревьев выдержат особенности суровой Камчатки и непременно порадуют земледельцев и количеством, и вкусом, и ароматом.

Участвовали в выставке-ярмарке и настоящие профессионалы – специалисты ФГБНУ «Камчатский НИИ сельского хозяйства». Они консультировали всех желающих по новым сортам и технологиям выращивания картофеля, многолетних трав и ягод и, конечно же, предлагали свою продукцию – семенной картофель и рассаду.

В прошлые годы Камчатский НИИСХ приспособил для выращивания на полуострове знаменитые голландские сорта картофеля («Сантэ», «Импала», «Фреско», «Латона»). Селекционерами института с «ноля» созданы собственные высокопродуктивные сорта – «Камчатка», «Солнышко», «Вулкан», «Гейзер». Не так давно появился и новый среднеранний сорт картофеля «Северянин», который передан на госсортиспытание.

А еще специалисты института предлагают камчатцам возможность не губить в лесу дикие кустарники и не пугать медведей, а вырастить жимолость прямо на дачном участке. Собственных, камчатских сортов этой вкуснейшей витаминной ягоды научными сотрудниками разработано шесть и еще больше рекомендовано для культивирования на территории края.





Сергей СЕМЕНОВ