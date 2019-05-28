Территорию «Водника» готовят к большому строительству

На бывшем стадионе «Водник» началась подготовка к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

Подрядчик приступил к работе с опережением графика на 7 дней. На первом этапе идет демонтаж старых сооружений и перенос инженерных сетей, сообщили в министерстве строительства края.

«Для проведения демонтажа существующих сооружений и сетей предусматривается вырубка лесной поросли вдоль ограждения, а также снос двух антенных вышек сотовой связи. После чего начнется устройство котлована и заливка фундамента», – рассказал министр строительства края Андрей Дегодьев.

Все строения, которые располагаются на данном земельном участке, будут снесены. На их месте будет построено двухэтажное здание с двумя бассейнами: взрослый – длиной 25 метров, с четырьмя плавательными дорожками, и детский – протяженностью 10 метров. Также в ФОКе планируется универсальный зал для игровых видов спорта с трибуной на 550 мест, залы с тренажерами и для занятий аэробикой и боксом.

Прием первых посетителей ФОК «Водник» запланирован на конец 2021 года.

Напомним, строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На эти цели из бюджета страны выделено около 655 миллионов рублей, еще около 40 миллионов рублей – из краевого бюджета.

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