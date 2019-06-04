Камчатка: административный прессинг на бизнес минимален

Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис ТИТОВ представил главе государства ежегодный доклад о проблемах бизнеса.

В состав приложений к документу включен индекс «Административное давление – 2019», в котором рассмотрены ключевые проблемы, реформы и предложения в сфере контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти за коммерческими предприятиями.

В индексе рассматриваются показатели 81 субъекта РФ. На основе данных региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, Минэкономразвития, Росстата и судебной статистики РФ составлен сводный индекс по регионам. Согласно ему Камчатский край относится к субъектам Федерации с минимальным административным прессингом на бизнес. В индексе он занимает седьмое место, незначительно пропустив вверх из дальневосточных соседей только Хабаровский край.

Как рассказал уполномоченный при губернаторе края по правам предпринимателей Станислав Борцов, он принимал деятельное участие в формировании индекса «Административное давление – 2019».

«Мне поручили проанализировать несколько параллельных источников информации и измерить уровень административного давления на бизнес в нашем регионе. В ближайшее время мы представим детальный профиль анализируемой проблемы по Камчатке. Также нам предстоит совместно с краевым министерством экономического развития и торговли обсудить проект федерального закона, касающегося контрольно-надзорной деятельности за бизнесом», – рассказал Станислав Борцов.

По мнению генерального директора Корпорации развития Камчатки Николая Пегина, высокое место края в индексе административного давления соответствует объективному положению дел в регионе. Здесь удалось снизить бюрократический прессинг на бизнес, свести к минимуму необоснованные проверки. Корпорация развития Камчатки в силу своего функционала также принимала активное участие в этой работе.

корпорация развития
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