100 из 100 возможных

Трое камчатских выпускников получили в этом году наивысшие баллы на ЕГЭ. Ученик петропавловской школы № 33 Никита Корнилов получил 100 баллов по физике, по русскому языку максимум баллов набрали две камчатские выпускницы – ученица Елизовской школы №1 Марина Бурак и ученица Вилючинской школы №2 Ксения Репита.

Основная волна ЕГЭ в этом году стартовала 27 мая, экзамены сдавали 1 627 выпускников 11-х классов, что на 41 выпускника больше участников ЕГЭ 2018 года. В Камчатском крае работали 47 пунктов проведения экзаменов, было подготовлено свыше 170 аудиторий, задействовано более 1000 организаторов и около 100 общественных наблюдателей.

«Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ у камчатских школьников стала профильная математика – 53 процента выпускников выбрали этот предмет, на втором месте — обществознание, а вот каждый пятый участник ЕГЭ в этом году для сдачи выбрал физику или биологию. Результаты ЕГЭ-2019 сопоставимы с результатами прошлого года, но улучшились показатели по таким предметам, как профильная математика, английский язык, химия, информатика и ИКТ, литература. По этим предметам на Камчатке увеличилось количество высокобалльных работ», — рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края Евгения Орешко.

Высокобалльниками считаются выпускники, которые сдали ЕГЭ на 80 баллов и выше. Ежегодно в Камчатском крае таких молодых людей достаточно много, есть также ребята, которые по ряду предметов набирают наивысшие баллы — их называют 100-балльниками.

В этом году 100 баллов набрали работы трех выпускников камчатских школ – две по русскому языку и одна по физике. Примечательно, что все 100-балльники из разных муниципалитетов края – из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова.

Выпускник школы №33 Петропавловска-Камчатского Никита Корнилов набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике — и это не случайность, а результат большой многолетней и целенаправленной работы по изучению предмета.

«Начиная с 9-го класса, я усиленно работал над совершенствованием знаний по точным наукам, большой упор делал на физику. В большей степени занимался сам, но также большую поддержку и помощь в подготовке оказывали педагоги из Камчатского центра образования «Эврика». Целеустремленность очень важна: если ты чего-то хочешь, то обязательно добьешься, но для этого нужно приложить максимум усилий и времени – вот моя формула, как получить 100 баллов на ЕГЭ», — рассказал 100-балльник Никита Корнилов.

Ученица Елизовской школы №1 Марина Бурак, несмотря на то, что 100 баллов получила по русскому языку, хочет связать свою жизнь не с гуманитарными науками, а с медициной.

«С детства мечтаю стать врачом, поэтому полечу поступать в Москву или Санкт-Петербург в медицинский вуз. Когда идешь на ЕГЭ, надеяться на удачу не стоит, нужно вложить в подготовку все свои силы. Мои 100 баллов по русскому языку – это упорный труд. Уже даже в аудитории на экзамене я старалась набрать как можно больше баллов, настраивалась на самый высокий результат. Если честно, то перед экзаменом думала, что 100 баллов – это что-то недостижимое, а когда узнала свой результат, то очень обрадовалась. Конечно, это не только моя заслуга, но и моих педагогов и родителей», — рассказала Марина Бурак.

По словам камчатских ребят, сдать ЕГЭ на 100 баллов реально. Своим секретом успеха они делятся с будущими выпускниками, которым в следующем году предстоит пройти государственную итоговую аттестацию.

«Просто любите то, чем вы занимаетесь, всегда старайтесь соревноваться не с другими ребятами, а с самим собой. Ставьте перед собой конкретные цели, решите для себя, чего вы хотите, каким видите свое будущее и смело шагайте вперед», — советует будущим выпускникам Никита Корнилов, получивший по всем предметам на ЕГЭ высокие баллы.

«После сдачи ЕГЭ я поняла – все в твоих руках. Если ты пришел не с пустой головой, если ты занимался и готовился, то сдашь ЕГЭ и даже сможешь сделать это на все 100 баллов. А еще мой совет: читайте больше книг и не забывайте выполнять домашние задания. Поверьте, все знания, полученные в школе, вам обязательно пригодятся», — напутствует будущих выпускников 100-балльница Марина Бурак.





Олеся ВОЛЬЧЕНКО